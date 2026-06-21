Ile Maurice: «Basic Retirement Pension» - Le gouvernement revoit sa copie

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement revoit le système de la «Basic Retirement Pension» (BRP).

L'an dernier, un réalignement progressif de l'âge d'éligibilité à la BRP, avec l'âge légal de la retraite porté à 65 ans, avait été décidé et subséquemment, un comité mis sur pied pour revoir tout le système de pensions. Celui-ci a soumis ses recommandations. Bien qu'elles soient intérimaires, le gouvernement a décidé de les appliquer à partir du 1eᣴ janvier 2027. Ainsi, le statut de l'emploi ne sera plus considéré comme un critère d'éligibilité mais uniquement l'âge.

Une Independent Pensions Regulatory Authority unifiée sera créée avec pour responsabilité de définir la politique générale et spécifique en matière de pensions.

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La Basic Retirement Pension changera d'appellation et sera connue comme State Aged Pension (SAP) ou Pension d'Etat Basée sur l'âge. Si ceux qui avaient déposé devant le comité estimaient que seules les personnes sans emploi devraient y être éligibles comme dans presque tous les pays, le gouvernement reconnaît que cette pension représente une part importante du revenu total des personnes à faibles revenus, âgées de plus de 60 ans.

De ce fait, selon les recommandations intérimaires du comité ayant planché sur la révision du système de pensions, le statut de l'emploi ne sera pas un critère d'éligibilité à la pension d'État mais uniquement l'âge requis. Les mesures transitoires annoncées en 2025 restent en vigueur pour l'éligibilité progressive à la pension d'État entre 60 et 65 ans. Toutes les allocations de pension tombant sous l'appellation Contribution sociale généralisée seront consolidées sous la SAP.

Un examen univer sel des ressources s'appliquera individuellement aux bénéficiaires éligibles sur la base de leurs revenus imposables au-delà d'un seuil de Rs 14 000. Ce seuil correspond à celui de la pauvreté relative de la Banque mondiale, soit 50 % du revenu médian de Rs 28 000 en 2025. Tout individu éligible dont le revenu est inférieur au seuil de Rs 14 000 recevra l'intégralité de la SAP.

Les personnes dont le revenu imposable dépasse le seuil bénéficieront également d'une majoration de SAP, progressivement ajustée par un mécanisme de dégressivité. Ainsi, toute personne âgée de plus de 60 ans percevant un revenu imposable mensuel allant jusqu'à Rs 50 000, sans le dépasser, sera éligible à une SAP, qu'elle soit en activité ou non. La SAP minimale sera de Rs 1 000, représentant un avantage minimal.

Dans la pratique, la pension constitue un complément de revenu pour les bénéficiaires éligibles. Elle diminue progressivement à mesure que leur revenu dépasse le seuil de Rs 14 000 jusqu'à atteindre le montant plafond de Rs 50 000. Cela garantit que les ressources limitées sont orientées équitablement vers la protection des personnes à faibles revenus qui ont le plus besoin d'une aide financière de l'État.

Une personne percevant une pension de Rs 50 000 avait probablement un salaire relativement confortable dépassant les Rs 100 000 avant sa retraite. Et un couple dont les conjoints sont âgés de 60 ans et plus et dont le revenu imposable mensuel total est inférieur à Rs 100 000, recevra un certain montant de SAP. Et 90 % des ménages ont un revenu mensuel inférieur à Rs 100 000. Considérant qu'un couple partage des coûts et a donc moins de dépenses que deux personnes vivant seules, une réduction pouvant aller jusqu'à 25 % de leur SAP combinée s'appliquera, sous réserve d'un examen conjoint des ressources, toujours dans le but de protéger les personnes à faibles revenus. Cette mesure est conforme aux meilleures pratiques internationales et aux recommandations des spécialistes des pensions sociales comme la Banque mondiale.

De plus, dans le cadre du nouveau système de la SAP, il sera possible de reporter le versement de la prestation jusqu'à l'âge de 70 ans et de bénéficier ainsi d'une SAP actuariellement augmentée.

Le régime de retraite contributif national obligatoire sera aussi révisé. Le régime qui succède au National Pension Fund (NPF) et qui sera renommé National Pension and Provident Fund (NPPF) , versera une pension mensuelle et un capital optionnel à la retraite. En raison des faibles taux de cotisation et du plafond de revenus, le NPF versait des pensions modestes, à peine suffisantes pour permettre à ses membres et pensionnés de vivre décemment. La pension mensuelle moyenne versée par le NPF en décembre 2025 n'était que de Rs 2 625, avec environ 40 % des bénéficiaires recevant Rs 605 ou moins mensuellement.

À partir du 1eᣴ juillet 2027, le NPPF, où chaque membre disposera d'un compte individuel, intégrera à terme le National Savings Fund et le Portable Retirement Gratuity Fund. Des dispositions spéciales seront prévues pour les travailleurs indépendants enregistrés, les employés de maison, les travailleurs contractuels et expatriés, les femmes au foyer et les étudiants.

Les points de pension accumulés par les membres actifs du NPF seront convertis en leur équivalent monétaire et transférés sur leurs comptes individuels au sein du NPPF. Les pensions en cours de versement dans le cadre du NPF continueront comme avant.

Sur les 263 200 retraités actuellement éligibles, plus de 90 % bénéficieront toujours de la SAP dont plus de 75 % recevront une pension complète.

Finalement, un Central Pensions Administration Bureau regroupera tous les régimes parrainés par l'État en un seul endroit afin de digitaliser et de faciliter le service aux membres et aux pensionnés.

Les régimes de retraite professionnels privés et les plans de retraite personnels jouent un rôle essentiel dans la complémentation des revenus de retraite et la promotion de la sécurité à long terme. Le régulateur des pensions les examinera afin d'identifier des opportunités de réforme, de renforcer la supervision réglementaire, et de garantir que les produits de retraite restent efficaces, transparents et adaptés aux besoins évolutifs d'une population vieillissante.

Vijay Naraidoo, président du Senior Citizens Council : «Meilleur budget que celui de l'an dernier»

«Ce budget est meilleur que celui de l'an dernier. Un des points majeurs concerne les femmes au foyer, souvent considérées comme ne travaillant pas alors qu'elles effectuent un travail réel, désormais reconnues et éligibles à la pension à partir de 60 ans. On observe un changement de philosophie, qui reconnaît explicitement la valeur du travail de ces femmes. Le gouvernement introduit également un Retirement Savings Bond au taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 6%, bénéfique notamment aux ménages à revenu moyen. L'enveloppe de Rs 10 millions pour la réhabilitation des centres récréatifs destinés aux personnes âgées est intéressante. Les deux wards de gériatrie aménagés dans chaque hôpital régional est une mesure adaptée au vieillissement de la population. Il faut investir davantage dans la gériatrie, les personnes âgées vivant plus longtemps et nécessitant des soins spécialisés.»

Patricia Adèle-Félicité, secrétaire générale de Caritas Île Maurice: «Pas de mesures concrètes et directes pour la pauvreté extrême»

«La principale mesure en matière de réduction de la pauvreté concerne la révision du seuil d'éligibilité au Social Register of Mauritius, qui passera de Rs 14 000 à Rs 16 400 à partir du 1er juillet, puis à Rs 17 500 à partir du 1er juillet 2027. Malgré cette révision du seuil, je n'ai pas relevé de mesures concrètes et directes ciblant spécifiquement la pauvreté extrême. Certaines dispositions liées au logement, à l'amélioration des services de santé, à la sécurité alimentaire et à l'éducation pourraient néanmoins bénéficier indirectement aux familles vulnérables en facilitant leur accès à de meilleurs services. Une augmentation des subventions alimentaires irait dans le sens d'une meilleure sécurité alimentaire pour les plus démunis. On attendait davantage de ciblage et de discrimination positive en faveur des plus vulnérables mais c'est resté limité.»