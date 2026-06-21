Ile Maurice: Jayen Chellum critique certaines mesures fiscales - «Apre lamor, latizann»

Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), estime qu'une relecture du Budget s'impose afin d'en comprendre pleinement les différentes mesures, compte tenu du nombre important de documents qui l'accompagnent. À première vue, il observe, du côté des consommateurs, une impression de baisse de certaines pressions, tout en évoquant l'annonce d'environ 2 milliards d'euros destinés à stabiliser l'économie.

Concernant les pensions, il considère que certaines mesures auraient dû être anticipées. Il déclare notamment : «Nou panse ti bizin fini met sa lane dernier... Apre lamor, latizann...»

Le syndicaliste souligne également plusieurs mesures fiscales annoncées, notamment en lien avec la santé publique, qu'il juge discutables. Il évoque ce qu'il décrit comme une forme de « taxe sur le diabète », liée à la consommation de sucre et de produits alimentaires. Selon lui, certaines mesures ne contribuent pas réellement à consolider les revenus de l'État, mais pourraient influencer les habitudes de consommation, notamment en matière d'alcool et de produits sucrés.

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Jayen Chellum rappelle aussi que le ministère de la Santé travaille depuis longtemps sur un système de type Front of Pack Labelling (FOPL), déjà utilisé dans plusieurs pays, notamment pour le tabac. Il s'interroge sur les blocages éventuels liés à la mise en place de ce dispositif, évoquant des pressions de lobbies.