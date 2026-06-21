Ile Maurice: Judiciaire et sécurité - Une somme de Rs 15 millions pour recruter le personnel de cour

20 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Le Budget 2026-2027 met l'accent sur la modernisation du système judiciaire et le renforcement des capacités des forces de l'ordre.

Ainsi, une enveloppe de Rs 15 millions est prévue pour le recrutement de Court officers ainsi que le personnel administratif et technique. Un travail sera engagé sur l'alignement et l'équivalence des postes.

Sur le plan infrastructurel, l'ancien bâtiment de la Cour suprême sera rénové et pourrait accueillir la future Cour d'appel. D'autres bâtiments judiciaires seront modernisés.

Les procédures seront révisées pour permettre un jugement plus rapide des infractions mineures. Une nouvelle Cour pénale sera créée pour traiter des affaires où les accusés plaident coupable afin de réduire l'engorgement des tribunaux.

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Rouben Mooroongapillay, avocat : «Les mesures relatives au judiciaire manquent de cohérence»

«Les mesures budgétaires relatives au judiciaire manquent de cohérence et de profondeur structurelle. L'enveloppe de Rs 15 millions pour le recrutement de personnel ne règle pas les problèmes fondamentaux du secteur, notamment les conditions de travail difficiles dans les cours de district. Il y a un manque d'infrastructures de base comme les installations sanitaires et cela contribue directement aux difficultés de recrutement et de rétention du personnel.

Je me demande quelle est la pertinence de la création d'une nouvelle cour pénale alors que le système souffre déjà d'un déficit en ressources humaines. Cette initiative risque d'aggraver la pression sur un appareil judiciaire déjà sous tension. La plateforme d'eJudiciary n'est qu'un effet d'annonce. Les intentions derrière la création de la National Crime Agency et les investissements technologiques pour la police et la cyber-sécurité sont bonnes mais ces projets restent déconnectés des réalités du terrain.»

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