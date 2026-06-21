Ile Maurice: Des mesures encourageantes, mais des précisions attendues

Le secteur privé n'a pas tardé à réagir. Au Café du Vieux Conseil, Business Mauritius était face à la presse à la suite du grand oral du Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam.

Les membres de l'organisation et les décideurs économiques se sont d'abord entretenus entre eux afin d'avoir une communication commune. De fait, parmi les autres invités présents, il y avait l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, la Mauritius Export Association et la Chambre de commerce et d'industrie mauricienne. D'autres acteurs du privé étaient également présents à l'image de Vidya Mooneegan, Managing Director de Dayforce Maurice.

La conférence de presse a été ouverte par le président de Business Mauritius, Arnaud Lagesse. Celui-ci a déclaré via visio-conférence avoir pris connaissance du Budget qu'il estime être encourageant vis-à-vis des acteurs économiques. Mais, poursuitil, il a besoin de plus de temps afin d'analyser en profondeur les mesures annoncées par le Grand argentier. «Nous devons examiner l'entièreté du document avec les annexes. Cela étant dit, dans les grandes lignes, nous pensons que ce Budget répond aux enjeux économiques.

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D'autant que Maurice se trouve dans une année charnière où l'économie doit se consolider», explique-t-il. Le président de Business Mauritius se réjouit également de la collaboration entre le secteur public et privé afin de restaurer la confiance. «Il y a eu plusieurs annonces pour remettre la croissance au centre du développement économique. Nous avons également constaté des mesures encourageantes visant à consolider les nouveaux enjeux à l'image de l'intelligence artificielle et du cloud. Nous voyons également des efforts pour encourager l'entrepreneuriat, à travers le prisme des Petites et moyennes entreprises ou des startups.»

De son côté, le Chief Executive Officer (CEO) de Business Mauritius, Kevin Ramkalaon, s'est dit satisfait que les recommandations de son organisation aient été retenues dans ce Budget. Il s'appesanti d'ailleurs sur l'équilibre que le gouvernement a pu trouver afin de satisfaire tous les parties de la sphère économique et sociale de Maurice. «Business Mauritius accueille favorablement l'accent mis sur la compétitivité, le développement durable et la résilience», souligne-t-il.

Toutefois, il déplore que la biomasse n'ait pas été considérée. Pour rappel, la biomasse est une source d'énergie renouvelable à base de déchets organiques provenant d'animaux ou de végétaux. Dans le cadre de Maurice, le CEO fait ici référence davantage aux déchets que nous aurions pu utiliser à travers la canne.

Autre point relevé pendant la conférence de presse, l'organisation représentante du secteur privé attend un calendrier précis et réclame davantage de précision sur la mise à exécution de certaines mesures. «Une attention particulière devra être portée au port, infrastructure critique pour l'économie, pour lequel davantage de clarté est attendue sur la mise en oeuvre des décisions annoncées. Business Mauritius suivra également le déploiement des mesures destinées à réduire l'inadéquation entre les compétences disponibles et les besoins réels des entreprises», fait-on ressortir dans le communique de presse émis par l'organisation.