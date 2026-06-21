Ile Maurice: Bien-être de la famille - L'égalité des genres et la protection des enfants renforcées

L'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et la protection des enfants figurent parmi les axes sociaux mis en avant dans le Budget 2026- 2027. Plusieurs mesures ont été annoncées afin de favoriser une plus grande inclusion des femmes dans la vie économique du pays tout en renforçant les mécanismes de protection des personnes vulnérables.

Parmi les annonces phares figure la suppression de l'obligation pour une femme d'obtenir la signature de son conjoint pour contracter un prêt. Une mesure qui vise à renforcer l'indépendance financière des femmes, notamment celles engagées dans l'entrepreneuriat. Le gouvernement prévoit également d'étendre la National Gender Policy à l'ensemble des secteurs afin de promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les sphères décisionnelles. Un quota minimum de 25 % de femmes sera ainsi instauré au sein des conseils d'administration des organismes parapublics.

Sur le plan économique, Rs 5 millions seront consacrées à la mise en place d'un incubateur destiné aux femmes entrepreneures dans le cadre du SME Scheme. Le programme She-Invest sera lancé afin d'encourager davantage de femmes à s'engager dans la recherche et l'innovation.

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Le Budget prévoit aussi plusieurs mesures visant à renforcer la protection des femmes et des enfants. Un nouveau Domestic Abuse Bill sera introduit afin de consolider les ordonnances de protection accordées aux victimes de violence conjugale. Un comité de coordination contre les violences basées sur le genre sera mis sur pied afin d'assurer une réponse plus rapide et coordonnée entre les différentes institutions concernées.

Par ailleurs, un nouveau National Adoption Bill sera présenté pour moderniser le cadre légal de l'adoption. Une enveloppe de Rs 10 millions sera également allouée à la création de nouveaux centres d'accueil, à la formation spécialisée des aidants et à la mise en place d'une structure de transition destinée aux personnes en situation de vulnérabilité.

Anushka Virahsawmy, directrice de Gender Links Mauritius salue des avancées significatives

Pour Anushka Virahsawmy, directrice de Gender Links Mauritius, plusieurs mesures annoncées dans le Budget vont dans la bonne direction. Elle accueille favorablement l'extension du congé de maternité rémunéré à six mois, estimant qu'elle permettra aux mères de passer davantage de temps auprès de leurs nouveau-nés. «Six mois de congé de maternité payés permettront aux mères de passer plus de temps avec leur bébé.» Elle estime toutefois qu'un encadrement adéquat devra être mis en place afin d'éviter toute discrimination à l'embauche envers les femmes en raison de cette mesure.

Anushka Virahsawmy salue également la suppression de l'obligation d'obtenir la signature du conjoint pour contracter un prêt. «Il était temps de supprimer cette exigence. C'est une avancée importante pour l'autonomie financière des femmes», souligne-t-elle. La directrice de Gender Links Mauritius accueille aussi favorablement les initiatives destinées aux jeunes, notamment les possibilités de formation dans le domaine du travail social ainsi que les mesures liées à la prévention, au traitement et à la réhabilitation des personnes confrontées à la toxicomanie.

Prisheela Mottee, présidente de Raise Brave girls, applaudit plusieurs mesures sociales

La présidente de Raise Brave Girls, Prisheela Mottee, estime pour sa part que le Budget 2026-2027 met l'accent sur les priorités sociales tout en préparant le pays aux défis futurs grâce aux investissements annoncés dans la technologie et l'intelligence artificielle. «C'est un budget qui met l'accent sur les priorités sociales tout en investissant dans l'innovation.» Elle se réjouit particulièrement des mesures liées aux congés parentaux ainsi que des avancées en faveur de l'autonomisation économique des femmes. «La possibilité pour une femme d'obtenir un prêt sans la signature de son conjoint représente une avancée importante vers une plus grande indépendance financière», affirme Prisheela Mottee.