Ile Maurice: Jeunesse et sports - Rs 1,2 milliard pour moderniser, décentraliser et promouvoir l'international

Le ministère de la Jeunesse et des sports bénéficiera d'une enveloppe globale de Rs 1,2 milliard. Cette dotation budgétaire est destinée à dynamiser l'ensemble du secteur, à soutenir l'encadrement des jeunes à travers l'île et à promouvoir la pratique de l'activité. Au-delà de cette enveloppe globale, une somme spécifique de Rs 110,5 millions est explicitement réservée à la haute performance et au rayonnement international du pays.

Ce financement précis cible la préparation technique, logistique et matérielle des athlètes d'élite et leur participation effective à quatre compétitions internationales majeures de premier plan. Les disciplines concernées et les fédérations devront ainsi utiliser ces fonds en vue des Jeux olympiques des jeunes, des Jeux du Commonwealth, des Jeux d'Afrique et, enfin, des Jeux des îles de l'océan Indien prévus aux Comores. Ce soutien financier direct vise à placer les sélections nationales dans les meilleures dispositions possibles face aux échéances compétitives régionales et mondiales.

Le volet infrastructurel du budget met également l'accent sur la décentralisation et la modernisation des équipements de proximité. L'État annonce ainsi la construction de deux nouvelles piscines publiques afin d'élargir l'accès aux sports aquatiques, les nouvelles infrastructures étant localisées dans les régions de Triolet et Flacq.

En parallèle à ces nouvelles constructions, une partie des fonds publics sera injectée dans la réhabilitation complète d'infrastructures existantes devenues vétustes. Les chantiers prévus concernent la rénovation des stades Maryse Justin, à Réduit, et Auguste Vollaire, à Flacq. Ces travaux de modernisation permettront de remettre ces deux enceintes sportives majeures aux normes requises pour offrir des conditions d'entraînement optimales aux clubs locaux ainsi qu'aux usagers réguliers.

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