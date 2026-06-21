Ile Maurice: Industries créatives - Accent sur la valorisation du patrimoine

Le présent Budget considère les industries créatives comme faisant partie intégrante des «secteurs majeurs existants».

Pour les dynamiser, un Creative Arts and Cultural Development Programme sera lancé pour soutenir les artistes. Il sera doté d'un fonds initial de Rs 30 millions financé par le Lotto Fund. L'objectif sera d'aider les artistes à produire et à accéder à de nouveaux marchés. Le Budget est revenu sur la mise en place d'un guichet unique qui accordera les autorisations nécessaires à l'organisation d'événements dans un délai de 15 jours.

L'exercice 2026-2027 fait la part belle à la préservation et à la valorisation du patrimoine. Un Artistic and Cultural Hub sera mis en place. Il comprendra notamment un musée national regroupant les collections actuellement disséminées à travers l'île, sous un seul toit. Ainsi qu'une zone artistique et culturelle et un centre d'interprétation. Ce pôle sera développé avec le soutien du secteur privé.

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Côté infrastructures, une réhabilitation complète du Musée national d'histoire de Mahébourg sera entreprise. Ce projet sera financé à hauteur de Rs 100 millions par le Lotto Fund. Une subvention de Rs 124 millions, répartie sur trois exercices financiers, sera consacrée à la valorisation du Paysage culturel du Morne, qui est classé patrimoine mondial. Une nouvelle structure sera mise en place pour assurer la réhabilitation, la gestion et la promotion des sites historiques. La refonte du National Heritage Fund est annoncée.

Pour ce qui est du calendrier culturel, l'organisation d'une Biennale de l'océan Indien est annoncée pour septembre 2027. Ce sera une plateforme régionale d'échanges artistiques qui contribuera à renforcer la visibilité des artistes.

Jean Renat Anamah, danseur et chorégraphe : «La convention nationale semble porter des fruits»

La Convention nationale sur les arts et la culture a porté des fruits. On remet de l'avant l'Arts and Culture Hub, qui a déjà été annoncé. On a souvent parlé du besoin d'espaces de création, mais les discussions tournent en rond et le projet passe aux oubliettes. L'organisation de la Biennale de l'océan Indien est intéressante en espérant qu'elle sera ouverte aux différents arts. Mais après le discours du Budget, il reste beaucoup de questions sur la reconnaissance des artistes, comme des travailleurs.