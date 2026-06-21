Ile Maurice: Hippisme - «Horse Racing Fund» et amendements à la «GRA Act»

Bien qu'elles n'aient pas été évoquées dans le discours budgétaire du Premier ministre, plusieurs modifications à la Gambling Regulatory Authority (GRA) Act sont prévues, notamment en ce qui concerne les courses hippiques. Parmi les principales mesures figure la création d'un Horse Racing Fund, destiné à financer les analyses de laboratoire des échantillons d'urine, de sang et autres prélèvements effectués dans le cadre des contrôles antidopage.

Ce fonds permettra également de couvrir, entre autres, les frais d'assurance des jockeys mauriciens. Le Horse Racing Fund sera alimenté par une redevance imposée à l'organisateur des courses hippiques sur les revenus tirés des droits de diffusion des images des courses à l'étranger. Les frais acquittés par les différents détenteurs de licences contribueront également à son financement.

L'application de la betting tax sera également revue, conformément aux dispositions figurant dans les annexes budgétaires. On peut effectivement lire que l'on va «review the tax base on which betting tax on horseracing is imposed. Henceforth, betting tax will be imposed on the total amount staked less winnings payable instead of gross stakes of punters». Un autre amendement prévoit que seul le détenteur de licence de diffusion (broadcasting licence) sera autorisé à retransmettre les courses hippiques en direct, que ce soit gratuitement ou moyennant le paiement de droits de diffusion.

Par ailleurs, les organisateurs de courses hippiques seront désormais tenus de soumettre à la GRA des rapports trimestriels détaillant leurs activités. Enfin, la GRA se verra également confier la responsabilité de la formation des apprentis jockeys.

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