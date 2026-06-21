Ile Maurice: Logement social - Un vaste programme pour offrir un toit décent aux familles

Le Budget 2026-2027 place le logement social au coeur de sa politique de cohésion sociale, avec l'ambition affichée de permettre à chaque famille mauricienne de disposer d'un logement décent. «A decent home is the foundation of dignity», a souligné le ministre des Finances Navin Ramgoolam en présentant les mesures destinées aux ménages à faibles et moyens revenus.

Pour les familles les plus vulnérables, le gouvernement prévoit une allocation de Rs 2 milliards destinée au financement des infrastructures hors site dans le cadre de la première phase du projet de 8 000 logements sociaux. À cela s'ajoute une enveloppe de Rs 25 millions consacrée à des travaux de drainage prioritaires à Highlands et à Riche-Terre, afin d'améliorer la viabilité des futurs développements résidentiels.

Le budget introduit également une nouvelle approche pour répondre aux besoins de la classe moyenne. Des terrains de l'État seront mis à disposition pour la construction d'environ 1 000 unités résidentielles dans le cadre d'un partenariat pilote avec le secteur privé. En parallèle, Rs 150 millions seront consacrés à l'aménagement de 100 parcelles dotées des infrastructures essentielles, notamment l'eau, l'électricité et les réseaux routiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Afin de faciliter l'accession à la propriété, le gouvernement relève les seuils d'exonération des droits d'enregistrement pour les primo-accédants. Ceux-ci passent de Rs 2,5 millions à Rs 3 millions pour l'acquisition d'un terrain nu, et de Rs 5 millions à Rs 6 millions pour l'achat d'une maison ou d'un appartement. Cette mesure est désormais étendue aux propriétaires de terres agricoles, qui étaient jusqu'ici exclus du dispositif. Le budget prévoit également un mécanisme permettant au Registrar-General de récupérer les exemptions obtenues sur la base de déclarations fausses ou trompeuses.

Toutefois, ces annonces suscitent déjà des réactions. Le chargé de communication et observateur politique Abdullah Goolamallee estime que plusieurs mesures présentées ne constituent pas de véritables nouveautés. Selon lui, le programme de logements sociaux s'inscrit dans la continuité des projets lancés par le précédent gouvernement. Il rappelle que près de 12 000 logements sociaux avaient déjà été annoncés, dont plusieurs milliers ont été construits ou sont en cours de livraison.

Pour Abdullah Goolamallee, les nouvelles annonces relèvent davantage d'un «effet d'annonce» que d'une rupture politique. Il s'interroge notamment sur la capacité financière de l'État à concrétiser l'ensemble des engagements pris dans un contexte budgétaire difficile. Selon lui, les prochains mois permettront de vérifier si les montants annoncés seront effectivement décaissés et transformés en projets tangibles.