Afrique: Argentine vs Algérie

Que les Fennecs algériens aient pris une raclée de 3-0, le 17 juin, contre les « blanc et bleu ciel » argentins n'arrête pas le cours de la compétition de la Fifa qui se joue en Amérique. En bons compétiteurs, les hommes de Vladimir Pektovic ont, ne l'oublions pas, survolé le tour qualificatif du Mondial pour gagner leur cinquième participation à la phase finale du grand événement.

Les Fennecs ne s'avouent pas vaincus, ils espèrent rebondir lors des deux prochaines rencontres de groupe face à la Jordanie, le 23 juin, et plus tard à l'Autriche. Souhaitons leur bonne chance tout en appréciant la franchise dont ils ont fait preuve au terme du match à Kansas City contre l'Albiceleste, championne du monde en titre.

Interrogés à chaud tout juste après cette sortie ratée, l'attaquant Riyad Mahrez et le défenseur Aïssa Mandi répétaient tour à tour « Ils ont Messi », rappelant et se rappelant à leur corps défendant les prouesses du capitaine argentin Lionel Messi, auteur d'un triplé décontenançant pour ses adversaires du jour.

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Le veille, le 16 juin, la soirée sportive a vu les Bleus, sélection française, punir les Lions sénégalais, 3 buts à 1, avec deux réalisations de l'incalculable Kylian Mbappé. L'on se souviendra encore longtemps de la finale haletante France-Argentine, en 2022, au Qatar. Et de la victoire 4-2 des poulains de Lionel Scaloni à l'issue des tirs au but.

Assistera-t-on à un remake entre Mbappé et Messi cette année ? Rien n'est écrit et la route est encore longue. Néanmoins, les deux finalistes de la dernière édition du Mondial ont plutôt bien entamé leur entrée en compétition.