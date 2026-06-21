Congo-Brazzaville: 65e anniversaire des FAC - Les hommes en uniforme invités à la rigueur opérationnelle

Prenant appui sur les orientations du président de la République données le 31 décembre 2025, à l'occasion du traditionnel réveillon d'armes, à savoir « Une force publique endurante et opérationnelle, résolument engagée à maintenir un climat de sécurité sur l'ensemble du territoire national », le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, a demandé aux hommes et femmes des Forces armées congolaises (FAC) d'avoir la rigueur dans leurs opérations face aux menaces.

Raymond Zéphirin Mboulou a souligné que la rigueur, l'endurance, l'opérationnalité doivent guider au quotidien les FAC afin d'exécuter, dans l'ordre, les hautes prescriptions et, surtout, de continuer à honorer le métier qu'elles ont choisi, celui de la protection des citoyens et du pays. « Ces valeurs qui fondent notre action permanente sont les piliers de notre doctrine de sécurité. EIles honorent votre discipline et votre dévouement absolus », a-t-il fait comprendre.

Sur les missions dévolues aux forces armées qui exigent une éthique républicaine pertinente, le ministre de la Défense nationale a rappelé aux soldats, gendarmes et aux forces de sécurité intérieure que sous chaque portion du territoire, des rives de la Likouala aux côtes de Pointe-Noire et du Kouilou, leur présence garantit la libre circulation des personnes et des biens. « C'est grâce à votre vigilance que le Congo demeure un havre de paix et de stabilité », a-t-il ajouté.

Raymond Zéphirin Mboulou a réaffirmé, une fois encore, la détermination de son département à poursuivre la formation des cadres ainsi que la modernisation des outils de défense, pour faire face aux défis sécuritaires contemporains. « Dans le même temps, nous continuerons à honorer nos engagements internationaux sur la base des protocoles qui ont été signés par notre pays », a-t-il conclu.

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