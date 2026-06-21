Congo-Brazzaville: Développement industriel - Le manque d'électricité freine l'essor du secteur

Inscrit parmi les secteurs de croissance, le développement industriel au Congo est confronté au sempiternel problème d'électricité qui, à la fois, fragilise ses activités et freine son essor. Les industriels de Ragec et d'Induco l'ont exprimé au ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, lors de sa descente dans leurs usines.

Conformément à ses prérogatives, le ministre Michel Djombo s'est rendu dans les unités de production Ragec et Induco pour s'enquérir de leur fonctionnement régulier, mais aussi recueillir les problèmes auxquels elles sont confrontées dans l'exercice de leurs activités.

A l'usine Ragec, implantée dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri, spécialisée dans la fabrication des boissons gazeuses et des chips, le ministre a découvert une entreprise dynamique et engagée, qui produit en continu nonobstant quelques difficultés mineures.

A l'usine Induco, installée à Massissia, dans le 8e arrondissement, Madibou, Michel Djombo y est sorti aussi satisfait. Opérationnelle depuis 2021 avec près de 700 employés mixtes, hommes et femmes, l'usine produit des articles ménagers, des chaussures en plastique, des mousses ainsi que des équipements électriques.

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Dans l'ensemble, la production se fait de manière satisfaisante. Les dirigeants des deux entreprises ont confié au ministre leur ambition de diversifier leurs activités au Congo afin de booster le développement.

La société Induco, par exemple, prévoit de développer un vaste projet de recyclage des déchets pouvant créer entre 2 500 et 3 000 emplois, a annoncé son directeur général, El Sahely Fouad.

« Nous nous sommes engagés dans plusieurs activités industrielles et avons constaté que nous pouvions encore améliorer notre production grâce au recyclage. Ce projet nous permettra de réduire nos coûts de production et notre dépendance vis-à-vis des importations », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, ces industriels ont souligné au ministre qu'ils ont de grandes ambitions dans le domaine, mais ils sont confrontés au problème d'électricité. A cause de cette défaillance, ont-ils indiqué, leurs usines ne travaillent qu'à environ 50% de leurs capacités réelles, et plaident à ce que le problème soit résolu.

Au-delà de tout, le ministre Michel Djombo a salué la qualité des investissements réalisés et a salué les ambitions exprimées par les deux sociétés d'accroître leurs investissements.