Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Don Bosco va implanter un centre à Gamboma

Les Salésiens de Don Bosco de Brazzaville procéderont, le 27 juin, à la pose de la première pierre de construction du nouveau Centre de formation professionnelle à Gamboma, dans le département de la Nkéni-Alima.

Situé entre les villages Mban et Ngakiélé, à quelques kilomètres de Gamboma, le Centre de formation professionnelle Don Bosco, dont la cérémonie de la pose de la première pierre sera placée sous le haut patronage du président du Sénat, Pierre Ngolo, et du ministre des Sports et de l'Education civique, Hugues Ngouélondelé, marquera, à en croire ses initiateurs, le lancement officiel du projet éducatif et social au service de la jeunesse et du développement local.

Notons qu'une fois implanté, ce Centre sera le deuxième en République du Congo, après celui de Brazzaville. Il aura pour missions, entre autres, de former et d'insérer professionnellement les jeunes vulnérables et déscolarisés; de lutter contre le chômage et l'exclusion en proposant un apprentissage technique et humain basé sur la célèbre pédagogie préventive de Don Bosco, à savoir éducation, bienveillance et confiance en soi. Ce centre a trois missions principales, notamment l'insertion professionnelle ; l'éducation intégrale ; la formation technique et numérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il joue, de ce fait, un rôle majeur au Congo, car dans le pays le taux de décrochage scolaire est assez élevé. Ainsi, à travers leurs partenariats avec des institutions telles que l'Unicef, les Salésiens de Don Bosco octroient aux jeunes un accompagnement personnalisé et des ateliers de formation.