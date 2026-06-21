Afrique: Mondial 2026 - La Tunisie balayée par le Japon et éliminée de la compétition

Le couteau est tombé de manière brutale pour le football tunisien. Opposés au Japon au Monterrey Stadium pour le compte de la deuxième journée du Groupe F, les Aigles de Carthage se sont lourdement inclinés (0-4). Cette deuxième défaite consécutive scelle définitivement le sort de la Tunisie, qui devient la première nation africaine officiellement éliminée de cette Coupe du monde 2026.

Le séisme tactique n'a pas eu lieu

L'ambiance était pourtant lourde de promesses et d'urgence avant le coup d'envoi. Suite à la claque reçue d'entrée face à la Suède (1-5), la Fédération tunisienne avait tranché dans le vif en limogeant Sabri Lamouchi pour installer le "sorcier blanc", Hervé Renard, sur le banc. Nommé à peine cinq jours avant cette rencontre cruciale, le technicien français espérait provoquer un sursaut d'orgueil et insuffler cette rigueur défensive qui fait sa renommée sur le continent.

Pour ce faire, la Tunisie s'est avancée dans un système ultra-défensif en 5-3-2, articulé autour d'une charnière centrale Rekik-Talbi-Bronn et d'un milieu densifié par Hannibal Mejbri et Ellyes Skhiri. L'objectif était clair : faire le dos rond, piquer en transition, et surtout ne pas encaisser ce premier but qui avait tout fait dérailler lors du premier match.

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Quatre minutes d'illusion et une défense aux abois

La stratégie a volé en éclats dès les premiers instants de la partie. À la 4e minute, sur un mouvement fluide de l'attaque nippone, Daichi Kamada est venu tromper Aymen Dahmen, douchant immédiatement les espoirs tunisiens. Cueillis à froid, les coéquipiers de Montassar Talbi ont cruellement manqué d'impact physique et de repères collectifs, incapables de contenir la vitesse d'exécution des Samouraïs Bleus.

Le calvaire tunisien s'est poursuivi à la 31e minute lorsqu'Ayase Ueda, particulièrement remuant, a doublé la mise, concrétisant la domination totale du Japon sur le plan technique et territorial. À la pause, le score de 2-0 reflétait déjà un fossé abyssal entre les deux formations.

Au retour des vestiaires, Hervé Renard a tenté de modifier ses plans en lançant Ismaël Gharbi et Mohamed Amine Ben Hamida pour rééquilibrer son bloc. Malgré une légère révolte et quelques timides incursions, le manque de liant offensif n'a jamais permis d'inquiéter le gardien adverse Zion Suzuki. Le Japon a définitivement plié la rencontre en fin de match, d'abord par Junya Ito à la 69e minute, puis par un doublé d'Ueda à la 83e minute. Un score final de 4-0 sans appel pour ce qui restera dans les annales comme le 1 000e match de l'histoire de la Coupe du monde.

Un bilan comptable catastrophique

Les chiffres ne mentent pas et décrivent une campagne mexicaine dramatique pour la Tunisie, qui affiche un bilan comptable catastrophique de 0 point pris en deux rencontres pour 9 buts encaissés et seulement un marqué, actant son élimination avant même le troisième match de poule. Dans l'autre rencontre du groupe, les Pays-Bas ont conforté leur statut en écrasant la Suède (5-1) pour rejoindre le Japon en tête du Groupe F avec 4 points, rendant les calculs désormais simples et cruels puisque les deux billets pour les huitièmes de finale se joueront exclusivement entre Européens et Asiatiques.

Sauver l'honneur face aux Pays-Bas

La Tunisie se retrouve face à un immense chantier. L'effet Hervé Renard a tourné court, victime d'un timing trop serré et de lacunes structurelles bien trop profondes pour être gommées en moins d'une semaine. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur n'a pas caché sa déception tout en restant lucide :

« Nous avons été trop laxistes défensivement. Les joueurs ont tout donné et n'ont rien lâché. Mais nous avons été battus par une équipe bien supérieure à la nôtre. Il va falloir tenir bon dans ces moments difficiles. »

Le dernier match face aux Pays-Bas s'apparente désormais à un baroud d'honneur. Sans aucune pression comptable mais touchés dans leur amour-propre, les Aigles de Carthage devront montrer un tout autre visage pour quitter la scène mondiale la tête haute et éviter de clore ce Mondial 2026 sur un zéro pointé historique.