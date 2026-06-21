Sénégal: Fête de la musique - Trois grands pôles à Dakar pour accueillir les festivités

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) a dévoilé, dans un communiqué daté du 19 juin, le dispositif retenu pour la Fête de la Musique, célébrée ce dimanche 21 juin. Une édition que le Ministère présente comme « particulièrement stratégique », inscrite dans un contexte national chargé.

Le communiqué situe cette édition 2026 dans la continuité de plusieurs dynamiques en cours : la mobilisation populaire autour de la Coupe du Monde et de ses fan-zones ; les vingt ans d'AFRICULTURBAN, acteur majeur du mouvement hip-hop africain qui organise à cette occasion son « Urban Festival Forum » ; ainsi que la volonté du ministère de renforcer l'accès équitable à la culture sur tout le territoire.

La note insiste sur l'ancrage désormais installé de cet événement au Sénégal, décrit comme « un rendez-vous majeur de célébration de la diversité culturelle, de promotion des artistes et de démocratisation de l'accès à la culture ».

Trois pôles dakarois, un maillage national

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Le dispositif s'organise autour de trois niveaux. À Dakar, trois grands pôles concentreront l'événement :

La Fan Zone de la Place de la Nation (Obélisque), en partenariat avec AFRICULTURBAN, la RTS et le MCAT, accueillera la célébration des 20 ans d'AFRICULTURBAN et « concerts urbains avec plus d'une quinzaine de groupes et artistes de musique », ainsi que la retransmission des matchs de Coupe du Monde.

La Fan Zone du Monument de la Renaissance Africaine , associant notamment le MCAT, la Ville de Dakar (mairies de Ouakam et Yoff) et la Maison des cultures urbaines, proposera un « grand concert populaire » mêlant musiques patrimoniales et contemporaines.

La Maison de la Culture Douta Seck, avec la mairie de la Médina et 2STV, accueillera elle aussi un grand concert populaire, avec la fanfare de l'ASP et « plus d'une quinzaine de groupes et artistes musicaux » en tradi-moderne.

Le communiqué mentionne également un plateau au campus social du COUD de l'UCAD, avec la participation de l'artiste Omar Pène.

Une couverture territoriale revendiquée

Au-delà de la capitale, le ministère met en avant la mobilisation des quatorze centres culturels régionaux, censés organiser des manifestations simultanées « afin de garantir l'équité territoriale et l'accès de tous les citoyens à la célébration ». Un appui est également annoncé pour les initiatives privées et communautaires portées par des associations professionnelles et des opérateurs culturels.