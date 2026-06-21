Sénégal: Club des investisseurs sénégalais - Abdoulaye Dieng nommé vice-président chargé de la cohésion du réseau et de la solidarité

Le Conseil d'administration du Club des investisseurs sénégalais (CIS) a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes, portant à sa présidence Amadou Ly, directeur général de la société Akilee.

À l'issue de cette réunion, Abdoulaye Dieng, président-directeur général de Tokossel Group, a été nommé vice-président chargé de la Cohésion du Réseau et de la Solidarité.

L'annonce a été faite par l'intéressé dans un message adressé à ses proches et partenaires, dans lequel il s'est dit honoré par la confiance placée en sa personne.

« Je mesure l'honneur qui m'est fait ainsi que la responsabilité qui l'accompagne », a déclaré M. Dieng, soulignant son engagement à contribuer au renforcement des liens entre les membres du Club.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, cette nomination s'inscrit dans la continuité de son implication au sein du CIS. Il affirme avoir participé activement, ces derniers mois, aux réflexions portant sur l'avenir du Club, sa gouvernance et son rôle dans le développement du secteur privé national.

« Cette nomination me donne aujourd'hui l'occasion de contribuer plus directement à cette ambition collective », a-t-il indiqué.

Le nouveau vice-président a également exprimé sa gratitude envers les membres du Club et l'ensemble des personnes qui l'ont soutenu dans son parcours.

« Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé. Le travail commence maintenant », a-t-il ajouté.

Le Club des Investisseurs Sénégalais réunit des chefs d'entreprise et des investisseurs engagés dans la promotion de l'investissement privé, la création de valeur et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial sénégalais.