Sénégal: Saint-Louis - La SONAGED lance le PIC 7 pour une salubrité durable

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED SA) a lancé ce samedi 20 juin 2026, au quartier Pikine à Saint-Louis, le Programme d'interventions communautaires SETT (PIC 7), une initiative visant à renforcer la propreté urbaine et à promouvoir l'engagement citoyen en faveur d'un cadre de vie sain.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Khoudia Leye Diouf, ainsi que du directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sall.

Saluant l'initiative, Khoudia Leye Diouf a exprimé sa satisfaction face aux efforts déjà consentis sur le terrain. « J'ai constaté qu'un important travail de collecte des déchets a été effectué. Cette action mérite d'être encouragée », a-t-elle déclaré, tout en invitant les collectivités territoriales à renforcer leur collaboration avec la SONAGED pour une gestion efficace des déchets.

Pour sa part, Khalifa Ababacar Sall a rappelé que le PIC 7 s'inscrit dans la continuité du programme national « Setal Sunu Réew ». « La salubrité publique est une priorité nationale. La propreté est l'affaire de tous : collectivités, services de l'État, entreprises et citoyens », a-t-il souligné.

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Le directeur général de la SONAGED a révélé que 265 tonnes de déchets avaient déjà été collectées dans le cadre des opérations préparatoires à Saint-Louis.

Il a également plaidé pour la mise en place d'un modèle économique durable de gestion des déchets et pour le développement de l'économie circulaire à travers la valorisation des déchets.

À travers le PIC 7, la SONAGED entend consolider la mobilisation communautaire et contribuer durablement à l'amélioration du cadre de vie des populations.