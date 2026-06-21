Sénégal: La Fondation PAD et l'ONPN renouvellent leur partenariat en faveur des Pupilles de la Nation

La Fondation du Port Autonome de Dakar (Fondation PAD) et l'Office National des Pupilles de la Nation (ONPN) ont reconduit, ce vendredi 19 juin 2026, leur convention de partenariat lors d'une cérémonie organisée à la Direction générale du Port Autonome de Dakar.

Ce renouvellement vient prolonger une collaboration engagée depuis 2024, marquée par plusieurs initiatives concrètes : l'organisation de la Journée des Pupilles, la distribution de kits scolaires à plus de 200 bénéficiaires, l'accueil de pupilles en stage au sein du Port, ainsi que leur participation à des colonies de vacances éducatives en Gambie et au Maroc. Des visites de découverte des installations portuaires ont également permis à ces jeunes de se familiariser avec l'environnement du Port.

Selon le communiqué, une évaluation menée par les services compétents a révélé un bilan satisfaisant de la mise en oeuvre des engagements pris par les deux parties.

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Cette nouvelle étape s'inscrit dans un contexte particulier pour le Port Autonome de Dakar, qui a engagé une démarche de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) tournée vers des projets structurants dans ses zones d'influence. La Fondation PAD entend désormais étendre son action vers les pupilles résidant à proximité des ports régionaux, afin de leur offrir les mêmes chances d'accompagnement et d'insertion professionnelle qu'à Dakar.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Président du Conseil de la Fondation PAD, Waly Diouf Bodiang, a tenu à souligner la qualité du partenariat noué avec l'ONPN : « La Fondation reste engagée, aux côtés de son partenaire, pour le succès de cette initiative au bénéfice des Pupilles de la Nation. »

Par cette reconduction, les deux institutions réaffirment leur ambition commune : favoriser l'inclusion sociale, l'égalité des chances et le développement durable au service des Pupilles de la Nation.