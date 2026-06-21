Cote d'Ivoire: Groupe E - Côte d'Ivoire-Allemagne, bataille aux multiples enjeux

Après avoir réussi ses débuts dans cette 23e édition de la Coupe du monde en s'imposant face à l'Équateur (1-0), la Côte d'Ivoire s'apprête à effectuer sa deuxième sortie. Elle affronte l'Allemagne, ce samedi 20 juin, à 20h Gmt, au Bmo Field de Toronto au Canada.

C'est le choc du groupe E. Car le vainqueur de cette affiche s'installera seul en tête de la poule avec un pied et quatre pouces en seizièmes de finale. L'Allemagne a lancé son tournoi en surclassant Curaçao lors de la première journée (7-1). Une défaite cuisante pour la sélection sud-américaine qui dispute sa toute première Coupe du monde. Mais ce carton allemand a envoyé un signal fort à toutes les autres nations. La Mannschaft est affamée et compte bien effacer sa désillusion des précédentes éditions.

Depuis le mondial 2014, elle n'est pas sortie des phases de groupes. Ce deuxième acte du groupe E s'annonce électrique. Les Ivoiriens ont prouvé face à l'Équateur qu'ils ne devaient pas être pris à la légère. Ambitieux et très talentueux, leur force réside dans la profondeur de leur banc qui leur a permis de faire la différence en seconde période face à des Équatoriens exténués et dépassés en seconde période. Les multiples assauts de Yan Diomandé, Nicolas Pépé et Seko Fofana, très remuant dans l'entrejeu, ont fini par payer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En reproduisant la même intensité, ils peuvent espérer un bon résultat face à la Mannschaft. Pour cela, ils devront hausser leur niveau de jeu afin de ne pas subir la furia offensive allemande. Face aux hommes de Julian Nagelsmann qui montent en puissance, chaque erreur se paiera cash. Ils ont inscrit 7 buts sur seulement 12 frappes cadrées lors de leur premier match. Le moindre espace laissé par les Ivoiriens pourrait s'avérer fatal. Mais gare à l'excès de confiance.

Les hommes de Emerse Fae ont les armes pour contrer avec leur vitesse sur les ailes et son mur défensif. Un match qui sent déjà la poudre et dont l'issue pourrait bien redessiner les contours de ce groupe E.