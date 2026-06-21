Afrique: Mactar Sylla, le blues d'un triple champion du monde et d'Afrique

Au Sénégal, le scrabble se distingue par des résultats probants et un palmarès assez riche.

L'un des porte-drapeaux de ce jeu et sport de l'esprit, Mactar Sylla, s'est récemment distingué aux Championnats d'Afrique à Ouagadougou (9-19 avril 2026) en réalisant un triplé historique. Pour autant, il est loin d'être prophète chez lui, car ne bénéficiant d'aucune reconnaissance. En attendant des lendemains meilleurs, le triple champion du monde et triple champion d'Afrique continue de donner le meilleur de lui-même pour continuer de représenter dignement le scrabble sénégalais et africain.

Au Sénégal, le scrabble fait partie des disciplines qui gagnent. Que ce soit sur le plan continental ou mondial, les compétiteurs engrangent des résultats honorables et font retentir l'hymne national un peu partout. Lors de la 10e édition des Championnats d'Afrique qui s'est tenue du 9 au 19 avril dernier, à Ouagadougou, le Sénégal a engrangé 4 médailles d'or et 1 de bronze. Une prouesse inédite. Un homme s'est distingué lors de ce tournoi : Mactar Sylla. Il a réalisé un triplé historique en remportant l'épreuve en Élite (la plus relevée), celle du Blitz (les parties rapides) et également celles des paires avec son compatriote Alassane Sow. Une très belle moisson pour ce champion habitué des podiums.

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Champion du monde en 2001

Chez les Sylla, le scrabble c'est une affaire de famille. Mactar et son frère Ndongo Samba Sylla ont porté haut le flambeau du Sénégal, écrivant l'une des plus belles pages de ce jeu et sport de l'esprit. C'est à l'âge de 13 ans que Mactar découvre le scrabble dans un cadre familial grâce à son frère aîné Ndongo, un grand champion qui a marqué l'histoire de cette discipline. « Nous pouvons effectivement parler d'une famille de scrabbleurs, où la passion pour les lettres et la compétition est profondément ancrée. Mon frère m'initiait à ce jeu à son retour du Prytanée militaire de Saint-Louis. Au départ, c'était un simple loisir, mais j'ai très vite été fasciné par la richesse de la langue française », confesse Mactar.

Sa passion l'a conduit à rejoindre un club dakarois à Dieuppeul et à participer à sa première compétition en 1999. « Cette même année, j'ai remporté le titre de champion du Sénégal cadet et pris part à mon premier Championnat du monde à Bulle, en Suisse », renseigne-t-il. Les débuts n'ont pas été faciles, mais Mactar a eu la chance d'être entouré de joueurs expérimentés et d'autres plus tard en France qui l'ont beaucoup aidé à progresser. « Très tôt, j'ai compris que le talent seul ne suffisait pas et qu'il fallait énormément de travail et de rigueur », fait-il savoir. Gagné par la suite par l'ambition de viser le plus haut niveau international, Mactar s'est illustré sur la scène du scrabble. Que ce soit au niveau national, continental et mondial. En 2001, il a remporté ses premiers titres de Champion du monde dans la catégorie junior. Parmi ses plus belles performances figurent ses deux premiers titres de Champion du monde, remportés au Québec en 2007 : l'un en Blitz et l'autre en Paires, aux côtés de son frère Ndongo.

Riche palmarès

« C'est certainement l'un des moments les plus forts de ma carrière. Remporter un titre mondial est déjà exceptionnel, mais le faire avec son propre frère est une émotion indescriptible. Nous avons partagé des années d'entraînement, de sacrifices et de rêves », avoue Mactar. Il s'en est suivi le titre mondial en Paires décroché (encore) avec son frère à Agadir, en 2026, sans compter les nombreux podiums obtenus lors des Championnats du monde, notamment dans l'épreuve de Blitz.

Son palmarès est riche de plusieurs titres. En 2026, il réussit un exploit historique avec son triplé aux Championnats d'Afrique à Ouagadougou. « Ce tournoi a été particulièrement intense, avec un niveau de jeu relevé. J'ai eu la satisfaction d'y remporter trois médailles d'or dans les épreuves de duplicate : le Blitz, les Paires aux côtés d'Alassane Sow, ainsi que l'Élite, pour seulement ma deuxième participation à cette compétition. Des victoires souvent acquises dans les tout derniers moments », indique-t-il.

Un moment exceptionnel, selon lui. « Réaliser un tel triplé dans une compétition aussi relevée dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Au-delà de la satisfaction personnelle, j'étais surtout heureux pour le Sénégal. Notre délégation a réalisé une performance historique en remportant plusieurs médailles d'or et en confirmant la place du Sénégal parmi les grandes nations du scrabble africain », se réjouit-il. Toutefois, Mactar Sylla ne croit pas aux recettes miracles. Son secret repose sur le travail, la discipline et l'humilité. « Je continue à apprendre et m'entraîner malgré les titres remportés », explique-t-il. Pour lui, le scrabble est une école d'humilité où chaque compétition rappelle que rien n'est jamais acquis. « J'accorde également beaucoup d'importance à la préparation mentale et à la régularité », assure-t-il.

Faible visibilité, absence de reconnaissance

Que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, le scrabble sénégalais se comporte bien, tient la dragée haute grâce à des joueurs déterminés à faire flotter plus haut le drapeau national. Mais le manque de reconnaissance, au vu des belles performances et du palmarès qu'affiche leur discipline, sape le moral des troupes. Pour Mactar Sylla, le scrabble reste un sport de l'esprit qui bénéficie d'une faible visibilité médiatique. « Beaucoup de personnes ignorent encore le niveau d'excellence et les compétences que requiert la pratique du scrabble de compétition », renseigne-t-il. « En tant que champion du monde de scrabble, c'est avec une immense fierté que j'avais accueilli l'image marquante du président de la République, Bassirou Diomaye Faye profitant, le temps d'un vol, pour s'adonner à une partie de scrabble.

Ce simple geste, en apparence anodin, revêt en réalité une signification profonde pour la promotion de ce jeu intellectuel au Sénégal et au-delà », fait-il savoir. Néanmoins, le triple champion d'Afrique estime que le scrabble souffre d'un déficit de reconnaissance par rapport à d'autres disciplines sportives. « Pourtant, lorsqu'un athlète devient champion d'Afrique ou champion du monde dans une autre discipline, il bénéficie généralement d'une forte visibilité et d'une reconnaissance nationale légitime. Ce qui n'est pas forcément notre cas et c'est très dommage que les disciplines intellectuelles ne soient pas valorisées à juste titre », déplore-t-il.

C'est dire que le scrabble mérite mieux. Et en attendant que ce manque de visibilité et de reconnaissance soit conjugué au passé, le scrabble poursuit son bel élan. Pour Mactar Sylla, le scrabble est bien plus qu'un divertissement. « C'est un outil puissant de développement intellectuel et social. Il stimule la mémoire, la concentration, la créativité et l'esprit stratégique. Pour les jeunes, il renforce les compétences linguistiques et logiques, tout en inculquant des valeurs essentielles telles que la patience, la rigueur et le fair-play », indique-t-il.

D'où l'intérêt, selon lui, de « continuer à mieux communiquer sur nos performances et sur l'impact éducatif de cette discipline ». Aujourd'hui, son principal défi est de rester performant dans la durée. « Depuis mon départ de la France, j'avais quasiment cessé de jouer, en raison de mes obligations professionnelles et du manque de temps pour m'entraîner. Le scrabble est une discipline particulièrement exigeante, et évoluer au plus haut niveau demande de nombreux sacrifices », reconnaît Mactar qui a en ligne de mire les Championnats du monde prévus au mois de juillet à Tunis, en Tunisie.

« Après un titre continental, les attentes sont importantes. Mais je vais surtout essayer d'aborder cette compétition avec humilité et sérénité. Mon objectif sera de donner le meilleur de moi-même et de représenter dignement mon pays et le Scrabble africain », fait savoir le triple champion d'Afrique qui reste très optimiste quant à l'avenir du scrabble sénégalais.

« Le Sénégal dispose d'un formidable vivier de talents et d'une tradition d'excellence dans cette discipline. Nous devons poursuivre les efforts engagés dans les écoles, renforcer la formation des jeunes et multiplier les compétitions », affirme-t-il. Selon lui, le programme « Scrabble à l'école » est particulièrement prometteur. « Si nous continuons dans cette voie avec le soutien des autorités et des partenaires, le Sénégal restera durablement une référence mondiale du scrabble », assure Mactar Sylla.