Afrique: Mondial 2026 - Les Pays-Bas écrasent la Suède et conservent une invincibilité vieille de 32 ans !

La Suède a vu orange cet après-midi. Les Suédois ont vu déferler les Pays-Bas qui ont été sans pitié et se sont imposés 5-1. Les Oranje s'emparent ainsi de la tête du groupe F (4 points). Surtout, les Néerlandais poursuivent une formidable série d'invincibilité puisqu'ils n'ont plus perdu en phase de groupes de la Coupe du monde depuis 1994, soit 32 ans.

Après leur match nul décevant contre le Japon, les Pays-Bas avaient un message clair à envoyer. Ils l'ont fait avec éclat à Houston, en infligeant une correction sans appel à la Suède (5-1), pourtant arrivée en confiance après sa large victoire contre la Tunisie, sur le même score.

Ronald Koeman avait reconduit son habituel 4-3-3, avec Brobbey en pointe épaulé par Malen et Gakpo. En face, Graham Potter avait misé sur une défense à trois pour soutenir le duo Isak-Gyökeres. Mais dès l'entame, les Néerlandais ont imposé un pressing haut qui a vite déstabilisé les Scandinaves.

Brobbey ouvre le bal, Gakpo prend le relais

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L'ouverture du score est rapide : sur un centre en retrait de Gakpo, Brobbey ne se fait pas prier pour conclure du plat du pied dès la 5e minute. Verbruggen sauve dans le même temps son équipe en repoussant une tentative de Gyökeres. Les Oranje doublent la mise peu après grâce à une combinaison Malen-Dumfries, ce dernier servant idéalement Brobbey pour son second but de la soirée (17e).

La Suède relève la tête en fin de première période, multipliant les tentatives par Gyökeres, Ayari et Isaak, avant de voir un but de Lagerbielke refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Score à la pause : 2-0 pour des Pays-Bas largement dominateurs.

Festival offensif

Le changement de Koeman à la pause, avec l'entrée de Summerville pour Malen, change encore la dynamique. Dumfries va d'abord s'offrir sa 2e offrande de la soirée, servant Gakpo qui n'a qu'à pousser le ballon au fond (47e). Sept minutes plus tard, Summerville qui Gakpo, lequel inscrit son doublé personnel d'une frappe croisée limpide (54e). La Suède, déjà menée 4-0, voit ses espoirs s'amenuiser.

Anthony Elanga, à peine entré en jeu, redonne un peu de vie aux siens en réduisant l'écart d'une belle frappe croisée sur un service d'Isak (59e). Mais malgré quelques tentatives suédoises supplémentaires, les Pays-Bas contrôlent la fin de match sans trembler, et Summerville se permet même d'ajouter un cinquième but en fin de rencontre (89e).

Avec ce succès éclatant, les Pays-Bas prennent la tête du groupe F avec quatre points, devançant une Suède qui reste deuxième avec trois unités. Cette nuit, le Japon (3e, 1 pt) affronte la Tunisie (4e, 0 pt) qui devra se relever sous les ordres d'Hervé Renard.