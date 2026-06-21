Maroc: Mondial 2026 - Avec 601 passes face à l'Écosse, le Maroc s'offre un record continental

Oubliez les clichés sur le jeu de transition et les victoires à l'arraché. Ce deuxième match du groupe C face à l'Écosse fera date sur le plan statistique. En dépassant la barre des 600 passes réussies lors de la rencontre, le Maroc signe un record de possession absolu pour une nation africaine lors d'une phase finale de Coupe du monde. Un chiffre qui illustre le nouveau visage tactique voulu par le staff marocain dans ce tournoi.

Ceux qui s'attendaient à voir le Maroc réitérer le bloc bas et vertical qui avait fait son succès en 2022 en ont pour leurs frais. Vendredi, face à une équipe d'Écosse totalement asphyxiée, les Lions de l'Atlas ont envoyé un message fort au reste de la planète football.

En faisant circuler le cuir à 601 reprises avec une précision chirurgicale, le Maroc s'est emparé d'un record historique : la plus haute performance en volume de passes (601/668 soit 90% de réussite) pour une équipe africaine dans l'histoire moderne de la Coupe du monde (depuis que l'analyste britannique Opta compile ces données en 1966).

Ce chiffre n'est pas une simple coquetterie statistique. Il symbolise la métamorphose tactique de cette équipe. Courir après le ballon ? Très peu pour les hommes de Mohamed Ouahbi dans ce Mondial 2026.

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L'ouverture du score ultra-précoce d'Ismaël Saibari -- le but le plus rapide de l'histoire du Maroc au Mondial -- a parfaitement servi ce plan de jeu. En menant immédiatement au score, les Lions ont pu confisquer le ballon, forçant le bloc écossais à courir derrière les passes marocaines.

Cette maîtrise du rythme permet également au Maroc de gérer ses temps faibles et de protéger ses arrières. Ce n'est pas un hasard si la sélection marocaine aligne désormais une série impressionnante de six matches consécutifs sans défaite en phase de groupes de Coupe du monde. La dernière fois que le Maroc a mordu la poussière à ce stade de la compétition, c'était il y a huit ans, un certain 20 juin 2018 face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

Depuis, le logiciel a changé :

Sécurité maximale : Moins de ballons perdus dans l'axe, une transition défensive immédiate.

Moins de ballons perdus dans l'axe, une transition défensive immédiate. Économie d'énergie : Sous la chaleur américaine, faire courir le ballon plutôt que les hommes est une arme fatale pour aller loin dans le tournoi.

Sous la chaleur américaine, faire courir le ballon plutôt que les hommes est une arme fatale pour aller loin dans le tournoi. Ascendant psychologique : Priver l'adversaire de munitions pendant de longues séquences de possession finit par briser le moral le plus solide.

Pendant des décennies, le football africain a souvent été réduit par certains observateurs occidentaux à ses seules qualités athlétiques, physiques ou à l'instinct de ses individualités. Ce record de 601 passes réussies vient balayer les derniers clichés. Le Maroc prouve qu'une nation africaine peut dominer les débats par l'intelligence tactique, la géométrie des espaces et la supériorité technique collective.