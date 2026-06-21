Maroc: Festival Mawazine - Stonebwoy veut faire vibrer la scène du Bouregreg

20 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le chanteur ghanéen Stonebwoy, icône de la scène musicale africaine, a fait, part lors d'une conférence de presse précédant son concert samedi soir sur la scène du Bouregreg, de son enthousiasme de renouer avec le public marocain et de célébrer le rayonnement mondial de la musique du continent.

La star internationale s'est réjouie de se retrouver pour la cinquième fois au Maroc, à l'occasion de la 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, événement qui constitue une vitrine exceptionnelle pour « pousser l'Afrique vers le monde ».

Revenant sur sa trajectoire, l'artiste a désigné son sacre aux prestigieux BET Awards comme le véritable catalyseur de sa carrière internationale, un tournant qui lui a permis de propulser un genre musical unique, un cocktail détonant mêlant habilement Highlife, Dancehall, Reggae et Afrobeats.

Loin des sonorités traditionnelles classiques, Stonebwoy se positionne en « porteur de flambeau » d'une musique d'origine noire résolument hybride, énergique et fédératrice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Citant les paroles de l'un de ses nouveaux titres, il a mis en exergue des thématiques universelles telles que la paix, l'unité et la fraternité, soulignant avec conviction que « la loyauté et l'amour véritable priment sur les liens du sang ».

Par ailleurs, l'ambassadeur de la musique ouest-africaine n'a pas caché son ambition de tisser des ponts artistiques inédits entre son pays natal, le Ghana, et le Maroc. En quête de collaborations pour s'ouvrir au marché local, il s'est montré très réceptif aux propositions de l'assistance, notamment un featuring avec la jeune star marocaine Jaylann.

Avant de donner rendez-vous à ses fans pour un show qui s'annonce explosif, Stonebwoy a lancé un appel vibrant à continuer de soutenir la musique africaine, invitant le public à élargir ses horizons pour profiter pleinement de cette diversité artistique qui « domine aujourd'hui le monde".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde se tient du 19 au 27 juin à Rabat et Salé. L'événement continue de s'imposer comme un événement artistique mondial réunissant de grandes stars internationales et arabes, tout en mettant à l'honneur des talents marocains, incarnant ainsi les valeurs d'ouverture et d'échanges culturels à travers la musique.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.