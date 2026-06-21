Maroc: Festival Mawazine - Stonebwoy veut faire vibrer la scène du Bouregreg

Le chanteur ghanéen Stonebwoy, icône de la scène musicale africaine, a fait, part lors d'une conférence de presse précédant son concert samedi soir sur la scène du Bouregreg, de son enthousiasme de renouer avec le public marocain et de célébrer le rayonnement mondial de la musique du continent.

La star internationale s'est réjouie de se retrouver pour la cinquième fois au Maroc, à l'occasion de la 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, événement qui constitue une vitrine exceptionnelle pour « pousser l'Afrique vers le monde ».

Revenant sur sa trajectoire, l'artiste a désigné son sacre aux prestigieux BET Awards comme le véritable catalyseur de sa carrière internationale, un tournant qui lui a permis de propulser un genre musical unique, un cocktail détonant mêlant habilement Highlife, Dancehall, Reggae et Afrobeats.

Loin des sonorités traditionnelles classiques, Stonebwoy se positionne en « porteur de flambeau » d'une musique d'origine noire résolument hybride, énergique et fédératrice.

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Citant les paroles de l'un de ses nouveaux titres, il a mis en exergue des thématiques universelles telles que la paix, l'unité et la fraternité, soulignant avec conviction que « la loyauté et l'amour véritable priment sur les liens du sang ».

Par ailleurs, l'ambassadeur de la musique ouest-africaine n'a pas caché son ambition de tisser des ponts artistiques inédits entre son pays natal, le Ghana, et le Maroc. En quête de collaborations pour s'ouvrir au marché local, il s'est montré très réceptif aux propositions de l'assistance, notamment un featuring avec la jeune star marocaine Jaylann.

Avant de donner rendez-vous à ses fans pour un show qui s'annonce explosif, Stonebwoy a lancé un appel vibrant à continuer de soutenir la musique africaine, invitant le public à élargir ses horizons pour profiter pleinement de cette diversité artistique qui « domine aujourd'hui le monde".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde se tient du 19 au 27 juin à Rabat et Salé. L'événement continue de s'imposer comme un événement artistique mondial réunissant de grandes stars internationales et arabes, tout en mettant à l'honneur des talents marocains, incarnant ainsi les valeurs d'ouverture et d'échanges culturels à travers la musique.