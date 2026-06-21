Maroc: Mondial 2026 - L'Allemagne renverse la Côte d'Ivoire 2-1 et arrache sa qualification pour les 16e

L'Allemagne a arraché une précieuse victoire face à la Côte d'Ivoire (2-1), samedi au Toronto Stadium, lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2026, validant son ticket pour les 16ès de finale.

Les Ivoiriens avaient pourtant pris l'avantage grâce à Franck Kessié, qui a ouvert le score à la 30e minute de jeu, permettant aux Éléphants de regagner les vestiaires avec un avantage mérité.

Au retour des vestiaires, la Mannschaft a accentué sa pression avant de trouver la faille par Deniz Undav, auteur du but égalisateur à la 68e minute. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, Undav a surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux siens (90+4).

Grâce à ce deuxième succès consécutif, l'Allemagne s'empare de la première place du groupe E avec six points. La Côte d'Ivoire occupe provisoirement la deuxième position avec trois unités.

L'autre rencontre du groupe opposera plus tard dans la soirée Curaçao à l'Équateur, un duel dont l'issue pourrait avoir une incidence sur la course à la qualification pour les 16ès de finale.