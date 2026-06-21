Algérie: La sécurité sanitaire se réalise par l'investissement durable dans les systèmes de santé, le renforcement des capacités de surveillance et le soutien à la recherche

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la sécurité sanitaire en Afrique passe par un investissement durable dans les systèmes de santé, le renforcement des capacités de surveillance et le soutien à la recherche scientifique.

Dans une allocution prononcée en son nom par le ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, lors de la réunion de haut niveau de l'Union africaine consacrée à la propagation du virus Ebola, tenue par visioconférence, le président de la République a souligné que "la construction d'une Afrique plus sûre sur le plan sanitaire ne se réalise pas uniquement lors de l'apparition des crises, mais commence par un investissement durable dans les systèmes de santé, le renforcement des capacités de surveillance et d'alerte précoce, le développement de ressources humaines qualifiées ainsi que le soutien à la recherche scientifique et à la production locale de produits de santé et de vaccins".

Il a ajouté que l'Algérie "réitère sa pleine disponibilité, en plus de sa contribution financière, à apporter un soutien technique à travers le ministère de la Santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, afin de partager son expertise et ses expériences avec les pays africains frères, dans l'intérêt des peuples de notre continent et pour renforcer notre capacité collective à faire face aux risques sanitaires".

Dans ce contexte, le président de la République a affirmé que l'Algérie "poursuit le renforcement de son système national de sécurité sanitaire et le développement de ses capacités en matière de prévention et de réponse rapide aux urgences sanitaires".

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A noter que les travaux de la réunion de haut niveau de l'Union africaine sur la propagation du virus Ebola se sont déroulés dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, sous la présidence du président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, M. Evariste Ndayishimiye, avec la participation des dirigeants africains, de partenaires internationaux, d'agences des Nations unies et d'organisations régionales.