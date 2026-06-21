Algérie: 937 jeunes candidats de listes indépendantes bénéficient de l'aide de l'Etat

ALGER — Le nombre de candidats bénéficiant de l'aide accordée par l'Etat pour la prise en charge des dépenses de campagne électorale des jeunes candidats se présentant au titre de listes indépendantes a atteint 937 jeunes à travers les différentes wilayas du pays, dans le cadre des Législatives du 2 juillet prochain, a annoncé samedi le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Karim Khelfane.

Dans une déclaration à l'APS, M. Khelfane a précisé que les statistiques font état de 937 jeunes candidats issus de 125 listes à travers les différentes wilayas du pays ayant bénéficié de l'aide de l'Etat destinée à couvrir les dépenses de campagne électorale des jeunes candidats se présentant au titre de listes indépendantes, âgés de moins de 40 ans le jour du scrutin, dans le cadre des Législatives du 2 juillet, ajoutant que 31 jeunes candidats figurant sur des listes indépendantes à l'étranger ont également bénéficié de cette aide, dont le montant s'élève à 300.000 DA.

Cette aide est accordée conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi organique relative au régime électoral, maintenu tel quel dans la version modifiée, car traduisant un engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, envers cette catégorie de la société, a souligné M. Khelfane.

Par ailleurs, concernant les dépassements enregistrés depuis le lancement de la campagne électorale pour les Législatives du 2 juillet, le président par intérim de l'ANIE a indiqué que son instance a reçu 538 signalements liés au déroulement de la campagne électorale, lesquels ont fait l'objet d'un suivi aux niveaux national et local, ainsi qu'auprès des circonscriptions électorales à l'étranger.

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L'Autorité a également recensé 96 publications sur les réseaux sociaux ayant nécessité des mesures judiciaires à l'encontre de leurs auteurs, a-t-il ajouté, faisant savoir qu'"après leur qualification juridique, conformément à la Constitution, aux lois de la République et à la loi organique relative au régime électoral, ces cas sont transmis aux autorités concernées".

Et d'ajouter que "pour faire face à ces situations susceptibles d'affecter le libre choix de l'électeur ou de porter atteinte à l'éthique de la vie politique, une commission chargée du suivi quotidien des dépassements affectant le bon déroulement de la campagne électorale a été mise en place".

Concernant la publicité électorale, il a fait état de cas où certains candidats ont délibérément affiché uniquement les photos des mandataires des listes, alors que la loi impose l'inclusion des photos et des noms de tous les candidats figurant sur la liste électorale, afin de consacrer le principe d'égalité des chances et de permettre aux électeurs de connaître l'ensemble des candidats, précisant que l'ANIE a adressé des mises en demeure aux auteurs de ces dépassements.