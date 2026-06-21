Algérie: Le RND soutient le développement durable et consolide l'économie nationale

20 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Elections Legislatives

BORDJ BOU ARRERIDJ — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a affirmé samedi après-midi à Bordj Bou Arreridj que son parti s'engage à travers son programme électoral pour les législatives du 2 juillet prochain à soutenir le développement durable et consolider l'économie nationale.

Animant un meeting populaire à la salle Bachir-El-Ibrahimi du chef-lieu de wilaya dans le cadre de la campagne électorale des prochaines législatives, M. Bouden a affirmé l'engagement de sa formation à soutenir le développement durable et consolider l'économie nationale ainsi que la poursuite des efforts visant la protection du pouvoir d'achat des citoyens et le renforcement des acquis réalisés en Algérie.

Après avoir salué les efforts de consolidation de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance par les grands projets de mise en valeur des terres agricoles dans certaines wilayas du Sud et l'accompagnement des agriculteurs en vue d'un meilleur rendement agricole et la protection des ressources animales, M. Bouden a mis l'accent sur l'importance du "processus de numérisation pour l'amélioration de la qualité des services".

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Il a également réitéré son appel aux citoyens à voter en masse lors de la prochaine élection et à donner leurs voix aux candidats compétents capables de transmettre leurs préoccupations et de contribuer à leur prise en charge.

Le responsable du RND a animé auparavant un meeting populaire à la maison de la culture M'barek-El Mili de la ville de Mila avant d'animer également une rencontre similaire à la salle des conférences du musée régional "colonel Mohamed-chaabani" de Biskra dans le cadre de la même campagne électorale.

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