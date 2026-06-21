Algérie: Les wilayas du Centre rendent hommage aux créateurs

BLIDA — Les wilayas du Centre du pays ont célébré, samedi, la Journée nationale de l'Artiste à travers l'organisation de manifestations culturelles et artistiques variées, comprenant expositions, spectacles musicaux et théâtraux, ainsi que des cérémonies de distinction en l'honneur de nombreux artistes et écrivains pour leur contribution à l'enrichissement de la scène culturelle nationale.

Dans ce cadre, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, présiderait dans la soirée à Tipasa une cérémonie artistique intitulée "Message éternel", organisée au Mausolée royal de Maurétanie, à l'occasion du 20e anniversaire de l'institution du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs "Ali-Maâchi".

A Blida, le wali Djamel-Eddine Hashas a supervisé une célébration organisée au théâtre "défunt Mahmoud-Zemmouri" de Boufarik, marquée par une forte participation d'artistes. Un hommage y a été rendu aux regrettés Rabah Deriassa et Mahmoud Zemmouri.

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Animée par plusieurs associations artistiques et culturelles, dont "El Djenadia", "Diar El Andalous" et "Saberine El Andalous", cette manifestation a également été l'occasion de distinguer plusieurs créateurs et artistes, parmi lesquels Noureddine Ben Ghali, Mohamed Alia, l'acteur Amine Abdelli, Boualem Mamou, le comédien Amirouche Rabat, lauréat du prix du meilleur rôle masculin à la 18e édition du théâtre professionnel (2026), la romancière Aïcha Belnour, honorée en 2025 par le président de la République, ainsi que le Mounchid Abdallah Ben Dada.

A Aïn Defla, le wali Aïssa Aziz Bouras a présidé une célébration marquée par des expositions d'arts plastiques, d'artisanat traditionnel et du livre, la projection du documentaire "Les flammes de l'art ne s'éteignent jamais", ainsi qu'un plateau artistique animé par plusieurs artistes.

Des figures culturelles et littéraires de la wilaya ont également été honorées pour leur contribution à la préservation et à la valorisation du patrimoine national.

De son côté, la Direction de la culture et des arts de Tizi-Ouzou a élaboré un riche programme culturel et artistique s'étalant du 20 au 25 juin à travers ses différentes structures. Celui-ci comprend notamment un hommage au musicien algérien Medjahed Hamid, figure emblématique de la Radio algérienne, ainsi qu'une exposition intitulée "La miniature, entre modernité et mémoire de l'histoire" de l'artiste miniaturiste Djamel Gouraya, présentée à la galerie d'art du théâtre régional de plein air "Mohia" jusqu'au 30 juin courant.

Par ailleurs, le Club du cinéma algérien de la Cinémathèque de Tizi-Ouzou organisera dimanche une projection spéciale du film "Al-hayat ma baâd" (La

Vie d'après) du réalisateur et scénariste algérien Anis Djaâd, suivie d'un débat autour de son parcours artistique.

A Bouira, les autorités locales ont rendu hommage à plusieurs artistes de la wilaya ainsi qu'aux familles d'artistes disparus. Des expositions et ateliers consacrés au livre, à la poésie, aux arts plastiques et au dessin ont également été organisés avec la participation de nombreux artistes locaux.

Lors d'une cérémonie présidée par la wali Houria Aggoune, un hommage a été rendu aux familles des artistes disparus Arezki Farah, Arezki Larbi et Mnouer Fettouh, ainsi qu'à plusieurs figures locales de la culture, notamment Lakhdar Zouaïd et Salem Ben Zitoun dans le domaine du théâtre, et Laâdja Boukedad pour la poésie.

A Boumerdes, la Direction de la culture a célébré la Journée nationale de l'Artiste à la bibliothèque principale de lecture publique, où plusieurs pionniers de l'art, du théâtre et de la création ont été distingués, parmi lesquels le romancier et scénariste défunt Abdelaziz Ben Mahdjoub, dit Habib Ayoub, la défunte comédienne Fatiha Saker, le chanteur de musique chaâbie Sadek Safroun et l'artiste plasticien Ali Koussa. Des cartes professionnelles d'artiste ont également été remises à plusieurs bénéficiaires.

A Bejaïa, un hommage a été rendu aux artistes de la wilaya à travers une cérémonie accompagnée d'expositions, de prestations musicales et de la distribution de cartes d'artiste. Le théâtre régional "Abdelmalek-Bouguermouh" a, par ailleurs, honoré la mémoire du regretté Tahar Khelfaoui, en donnant son nom à la galerie d'art du théâtre.

A Djelfa, plusieurs activités artistiques ont été organisées à la maison de la culture "Ibn Rochd", notamment une exposition de peintures réalisées par des artistes locaux.

Les autorités locales ont également distingué plusieurs créateurs lors d'une cérémonie marquée par des prestations de chant dans le genre naili et des lectures poétiques, dont celles du poète Mohamed Taleb Abou, récemment classé 3e au Prix international de poésie arabe "Katara" au Qatar.