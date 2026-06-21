Algérie: Un rendez-vous démocratique pour participer au renforcement des institutions élues

Mostaganem — Le secrétaire général du parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Hamza Latreche, a estimé, samedi à Mostaganem, que les prochaines élections législatives constituaient un rendez-vous démocratique important permettant une participation active au renforcement des institutions élues et l'ouverture de la voie aux compétences nationales.

Lors d'un meeting populaire animé à la Bibliothèque de lecture publique de Salamandre, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, M. Latreche a souligné que les prochaines élections représentent "un rendez-vous démocratique important pour exercer un acte de citoyenneté et participer activement au renforcement des institutions et à l'ouverture de la voie aux compétences nationales".

Il a également indiqué que les prochaines élections législatives "ne constituent pas simplement une échéance périodique ou de routine, mais une étape essentielle pour dessiner l'avenir et participer à la prise de décision", insistant sur le fait que "le vote n'est pas un simple bulletin déposé dans l'urne, mais un acte de confiance, une responsabilité et un message qui exigent une prise de conscience des mutations rapides et des défis croissants aux niveaux national et international".

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En présentant les principaux axes du programme électoral de l'ANR, M. Latrèche a précisé que les préoccupations des jeunes, des femmes et des compétences nationales figurent en tête des priorités de sa formation politique, en plus des objectifs de développement propres à chaque wilaya.