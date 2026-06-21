Algérie: Des lauréats soulignent l'importance de cette distinction dans le soutien aux jeunes talents créatifs

20 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Des lauréats de la 20e édition du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi ont unanimement souligné, samedi à Alger, l'importance de cette distinction dans le soutien aux jeunes talents créatifs, la qualifiant d'acquis de qualité incitant la jeunesse à exceller sur la scène culturelle.

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, avait présidé, samedi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, la cérémonie de distinction des lauréats de la 20e édition du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi, en présence de membres du Gouvernement, de conseillers du président de la République et de nombreux artistes et écrivains.

Mokrani Samy, lauréat du premier prix dans la catégorie "OEuvre écrite de théâtre" a indiqué que cette distinction annuelle "ouvre aux jeunes créateurs algériens de larges perspectives de création artistique, tout en leur offrant l'opportunité de mettre en avant leurs talents".

De son côté, Feriel Medjadji, lauréate du premier prix dans la catégorie "OEuvre dramatique (théâtre)", s'est dite "profondément reconnaissante et heureuse" de cette consécration "fruit d'un travail créatif constant".

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Pour sa part, Belkacem Charaf, lauréat du deuxième prix dans la même catégorie, a exprimé sa joie et sa fierté de remporter une distinction placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant que cette consécration représente "un tournant majeur dans son parcours créatif l'encourageant à se surpasser".

Abdelhak Sahraoui, lauréat du deuxième prix dans la catégorie "OEuvres musicales", s'est, lui aussi, dit "très fier" de cette distinction.

Le lauréat de la troisième place en poésie, Belkhiri Boudjemaa, a estimé qu'à travers cette distinction "c'est toute la poésie et le patrimoine hassanis à Tindouf qui ont été primés".

Pour Abdessamed Youssefi, qui a décroché le premier prix dans la catégorie "Arts cinématographiques et audiovisuels", cette distinction est une "immense source de motivation".

Ismallah Anouar, lauréat du troisième prix dans la catégorie "OEuvre écrite de théâtre", a, quant à lui, souligné que ce prix "revêt une grande importance pour les jeunes créateurs algériens, auxquels il ouvrira de larges perspectives".

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