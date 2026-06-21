Algérie: Le Général - major Bakhouche inaugure le cercle régional des douanes de Constantine

CONSTANTINE — Le Directeur général des douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, a inauguré samedi le Cercle régional des douanes de Constantine.

En visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Constantine, accompagné du chef de l'exécutif local, Abdelkhalek Sayouda, le Général- major Bakhouche a écouté des explications sur cette structure qui comprend un espace d'hébergement pour des cadres et un célibatorium, d'une capacité totale de 150 lits, ainsi qu'un musée, un club culturel, un club sportif, une salle de body building, une salle de prière, une salle de réception moderne et un restaurant moderne pouvant servir jusqu'à 250 repas par jour.

La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et d'accueil des douaniers et de renforcement des espaces sociaux, culturels et sportifs de ce corps, a-t-on indiqué.

Le Directeur général des douanes a entamé sa visite à Constantine par l'inspection du nouveau siège des Douanes qui dispose de la recette principale des douanes de Constantine et l'inspection principale des brigades de Constantine.

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Cette inspection s'inscrit dans le cadre du suivi de l'état des installations relevant de ce corps constitué et de l'évaluation des conditions de travail, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité opérationnelle et à offrir aux douaniers les conditions optimales pour exercer pleinement leurs fonctions, selon les explications données sur place.

Au terme de la visite, le Directeur général des douanes et le chef de l'exécutif local ont procédé à la signature du registre d'or au siège de la Direction régionale des douanes de Constantine, un geste témoignant de leur reconnaissance et de leur fierté face aux efforts déployés et au travail remarquable accompli, qui contribue à améliorer les conditions de travail et à rehausser le niveau de performance du service public des douanes, a-t-on noté.