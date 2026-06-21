Sénégal: Les travaux de la gare du TER à Sébikotane officiellement lancés par le chef de l'Etat

Sébikotane — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé samedi au lancement officiel des travaux de la future gare et de la passerelle du Train express régional (TER) à Sébikotane, une commune du département de Rufisque, a constaté l'APS.

La future gare de Sébikotane est présentée comme infrastructure stratégique destinée à renforcer la mobilité des populations, soutenir le développement territorial et accompagner la dynamique économique de cette zone de la région de Dakar en pleine expansion.

"Je salue l'apport des partenaires [...] pour cette deuxième phase qui sera mise en service dès le mois de septembre avant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) que le Sénégal accueille, un évènement sportif majeur. Nous allons oeuvrer pour faciliter aux populations de Sébikotane et environs leur déplacement [pour participer à cet évènement sportif]", a indiqué le président Faye, lors de la cérémonie officielle de lancement des travaux de cette future gare.

Il a souligné l'importance de cette infrastructure qui, dit-il, va faciliter les déplacements des populations. "Nous allons aussi mesurer l'impact de cette infrastructure sur les services rendus aux populations de Sébikotane et environs", a-t-il dit.

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Il a en outre salué la compréhension dont ont fait preuve les impactés du tracé du TER, en acceptant d'être déplacés de leurs habitations pour rendre un service à leur pays, tout en leur promettant un accompagnement.

Le chef de l'Etat a aussi annoncé la construction prochaine d'un centre de santé à Sébikotane pour répondre à la forte demande en services de santé dans cette zone.

Il a par ailleurs visité, lors de ce déplacement, le tracé de la phase 2 TER jusqu'à la gare de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), avant de visiter les installations de ladite gare.

Le maire de Sébikotane a magnifié l'accompagnent du gouvernement et des partenaires dans la réalisation de ces infrastructures destinées à mieux desservir sa commune.

Il a aussi annoncé la réalisation d'un hôtel et d'un centre commercial non loin de la gare du TER de Sébikotane, vu sa proximité avec l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).