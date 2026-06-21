Sénégal: Babacar Ndiaye, premier vice-président FSF - 'Les Lions sont dans de très bonnes conditions'

De l'un des envoyés spéciaux de l'APS, Birane Hady Cissé

New Jersey (Etats-Unis), 20 juin (APS) - Les Lions du football se trouvent dans de "très bonnes conditions" dans leur camp de base dans l'Etat du New Jersey et ont à leur disposition un personnel qualifié pour une prise en charge optimale à l'occasion du Mondial 2026, dans un environnement qui n'autorise toutefois "pas de bamboula", a assuré, samedi, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Babacar Ndiaye.

"Les conditions sont très bonnes. Les joueurs mangent bien. Il y a deux chefs cuisiniers sénégalais (un homme et une femme) qui sont là. Les joueurs mangent très bien. Honnêtement, il y a à manger et à boire. Personne n'a faim ici", a-t-il dit dans un entretien exclusif avec l'APS.

Interpellé sur des informations de presse faisant état de mauvaises conditions dans la Tanière, le premier vice-président de la FSF répond que les Lions ont voyagé avec deux cuisiniers, un diététicien et un nutritionniste.

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"Au niveau diététique et kinésithérapeute, ils sont 10. En équipe nationale, il y en avait toujours deux. Nous avons cette année cinq médecins de l'équipe de Jean Michel Sène, qui est venue renforcer les cinq du docteur Fédior. Nous avons 10 médecins et 10 ostéopathes. Il y a des médecins, des diététiciens, on n'a jamais eu ça en équipe nationale", a déclaré Babacar Ndiaye.

Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, membre de la délégation officielle du Sénégal à la Coupe du monde, concédant toutefois qu'il n'y "pas de bamboula" dans l'hôtel des Lions.

"Nous sommes logés dans un hôtel FIFA. Personne ne peut rentrer, s'il n'a pas de badge. Donc, il n'y a pas de bamboula. La Police et les agents FIFA sont là. Nous sommes à 48 heures d'un match, ceux qui balancent ces informations, même si elles sont vraies, ne sont pas des Sénégalais", a-t-il fustigé.

Les familles des joueurs et des fédéraux sont prises en charge dans un autre hôtel à part, a signalé Babacar Ndiaye. Il dit par ailleurs comprendre la frustration des supporters sur la question des tickets.

"La FSF a remis à la chancellerie tous les tickets dont elle disposait. La FSF ne distribue pas de tickets. Nous sommes des gens intègres. Nous sommes au service des joueurs. Les quotas de billets sont distribués à l'ambassade du Sénégal aux Etats-Unis", a précisé le premier vice-président de la FSF.

L'équipe nationale du Sénégal affronte celle de la Norvège dans la nuit de lundi à mardi, au Metlife Stadium du New Jersey, pour le compte de la deuxième journée du groupe I.

Les Lions ont été battus d'entrée par la France, lors de la première journée, tandis que la Norvège a dominé l'Irak.