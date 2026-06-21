Sénégal: Coupe du monde - Calme et sérénité dans la tanière

- La "sérénité et le calme" règnent dans la Tanière des Lions du football, à 48 heures de leur deuxième face à la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, au MetLife Stadium du New Jersey.

Situé non loin de Rutgers University, l'Université d'Etat du New Jersey, l'hôtel des Lions est plongé dans le calme favorisant la récupération, loin de l'agitation quotidienne.

Pas de va-et-vient incessants de véhicules, à part quelques clients qui sortent de cet établissement servant de camp de base des Lions du Sénégal.

Dans la cour de l'hôtel, partout les drapeaux du Sénégal. Un véhicule de la Police d'Etat, posté dans la cour, veille au grain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les journalistes et les visiteurs ne sont pas autorisés à franchir les portes de l'hôtel.

Dans le hall d'entrée, un agent de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) de la Police filtre les entrées. "Les journalistes ne sont pas autorisés dans ce lieu", lance-t-il.

Des posters des joueurs du Sénégal sont accolés au plafond de l'hôtel.

Le sélectionneur national Pape Thiaw et ses joueurs sont dans leurs chambres en train de se reposent en perspective du match contre la Norvège, comptant pour la deuxième journée du groupe I du Mondial 2026.

Accroche par les reporters de l'APS sur les informations faisant état de couacs au sein de la Tanière, un membre du staff préférant garder l'anonymat assure que tout se passe bien.

"Les gens sont focalisés sur le match très important de lundi. Nous sommes focus sur la Norvège", ajoute-t-il.

Lui emboitant le pas, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Babacar Ndiaye, affirme que les Lions sont dans de "très bonnes conditions", sauf qu'ils sont dans un environnement qui ne prête pas à la bamboula.

"Nous sommes à 72 heures d'un match important, ceux qui balancent des informations, même si elles sont vraies, ne sont pas des Sénégalais [...]", a ajouté le premier vice-président de la Ligue sénégalaise de football.

Les Lions sont attendus à 17 heures locales, 21 heures à Dakar, pour leur troisième séance d'entraînement dans les installations de Miller Family Soccer Complex de l'Université Rutgers.