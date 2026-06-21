Afrique de l'Ouest: Le Sénégal 'remis au travail et réconcilié avec son passé industriel' avec l'arrivée de AVCI Global Industrie, selon le chef de l'Etat

Diamniadio — Le chef de l'Etat a procédé à l'inauguration officielle des installations de l'entreprise textile AVCI Global Industrie, samedi, à Diamniadio, une arrivée qui traduit, aux yeux de Bassirou Diomaye Faye, le fait que le Sénégal "se remet au travail" et s'est réconcilié en partie avec son passé industriel.

"Notre pays a connu un passé avec beaucoup d'industries qui étaient dans le textile et dont la trace reste encore dans le nom de certaines localités [...]. Il y a en effet dans cette usine (AVCI Global Industrie) qui s'ouvre toute une histoire. Et cette usine dit que le pays se remet au travail", a-t-il notamment indiqué.

Il s'est réjoui de l'inauguration des installations de cette unité industrielle installée à la Zone économique spéciale de Diamniadio, dans le département de Rufisque, un évènement qui "réconcilie aussi en partie notre pays avec son passé industriel tout en [nous] projetant résolument vers l'avenir ambitieux que nous avons tracé".

Selon Bassirou Diomaye Faye, la société AVCI Global "est bien plus qu'un investissement privé" et doit être considérée comme "la concrétisation de la vision stratégique que le gouvernement apporte".

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"Je tiens à saluer chaleureusement le groupe AVCI Global, dont le président-directeur-général a fait le déplacement depuis la Turquie. Cela a aussi traduit la confiance des investisseurs qui parient aujourd'hui sur la stabilité de notre pays, la qualité de notre main-d'oeuvre et notre position géographique exceptionnelle qui est à la croisée des routes commerciales atlantiques. Nous nous honorons de ces facteurs positifs", a-t-il indiqué.

Le président Faye a en outre évoqué les projections portant sur la création de 200 emplois directs par la nouvelle unité industrielle "Ce sont donc des familles sénégalaises qui seront assurées d'avoir un revenu stable et de gagner leur vie par la dignité du travail et d'avoir un horizon beaucoup plus serein", a-t-il commenté.