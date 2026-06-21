Sénégal: Phosphate - Le maire des Agnam veut que les populations soient associées à la délivrance d'autorisations de prospection

Agnam (Matam) — Le maire des Agnam (nord), Mouhamadou Ngom, a souhaité, samedi, que les populations soient impliquées dans le processus de délivrance d'autorisations pour la prospection du phosphate dans cette commune de la région de Matam.

Intervenant à l'occasion d'une réunion à laquelle ont pris part des représentants des chefs de villages, des jeunes et des femmes, M. Ngom, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, a indiqué que la société attributaire d'une autorisation de prospection de phosphate sur un site situé de la commune des Agnam, devait rencontrer les services de la mairie "pour échanger avec elle après avoir obtenu une autorisation".

Selon lui, cette autorisation de prospection a été délivrée sans concertation avec la municipalité, les chefs de village, les jeunes et les autorités coutumières et religieuses. "Nous voulons y être associés, car c'est notre droit", a dit l'édile.

Depuis 2016, l'entreprise Amafrique affirme détenir une autorisation de prospection dans la zone des Agnam, mais les populations locales s'opposent à la conduite de fouilles sur le site attribué à la société.

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Lors d'une visite du site en présence de l'adjoint au sous-préfet des Agnam, Lamine Mané, des affrontements ont opposé des riverains de la mine et des éléments de la gendarmerie, occasionnant la destruction du matériel de l'entreprise Amafrique.

En réaction à ces affrontements, le gouverneur de la région, Said Dia, avait convoqué une réunion pour apaiser les tensions, avant de décider de la suspension des activités de prospection sur le site jusqu'à nouvel ordre.

Suite à une plainte de la société minière, trois jeunes avaient été arrêtés et détenus à la Maison d'arrêt et de correction de Matam pour différents chefs d'accusation, la destruction de biens appartenant à autrui.

Deux autres jeunes sont depuis recherchés par la gendarmerie.