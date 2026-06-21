Ile Maurice: Les grandes mesures pour préparer «Maurice de demain»

Le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a présenté un Budget axé sur quatre principes : responsabilité, solidarité, efficacité économique et justice sociale. Plusieurs mesures-phares ont été annoncées, allant de la transformation numérique au soutien aux familles, en passant par la santé et la protection sociale.

L'intelligence artificielle (IA) occupe une place importante dans cette nouvelle stratégie économique. Le gouvernement prévoit de former 50 000 Mauriciens à l'utilisation pratique de l'IA durant l'année à venir. Parmi eux, 8 000 enseignants du secondaire bénéficieront d'outils d'IA pour accompagner l'apprentissage, tandis que 12 000 élèves de Grade 9 auront accès à des plateformes éducatives utilisant cette technologie. Une enveloppe de Rs 25 millions sera consacrée à la création d'une National AI Learning Platform.

Pour stimuler l'entrepreneuriat, une StartUp Act sera introduit. Les start-up bénéficieront notamment d'un congé fiscal de dix ans. Dix étudiants universitaires pourront également recevoir jusqu'à Rs 500 000 chacun pour transformer leurs idées en projets commerciaux.

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Le coût de la vie fait aussi partie des priorités avec le Purchasing Power Shield. La State Trading Corporation (STC) achètera des produits essentiels en grande quantité afin de faire baisser les prix. Les subventions seront étendues à plusieurs produits, dont le corned beef, le thon en boîte, les aliments pour bébé, les pâtes et les lentilles.

Concernant les pensions, le gouvernement affirme que plus de 90 % des 263 200 bénéficiaires actuels continueront à toucher la State Age Pension, dont plus de 75 % qui recevront la pension complète.

Plusieurs mesures sociales ont aussi été annoncées pour les plus vulnérables. L'allocation mensuelle des Carers' Allowance passera de Rs 3 500 à Rs 4 250. Le gouvernement remboursera également les frais de taxi des enfants en situation de handicap fréquentant les écoles préprimaires enregistrées. Le budget consacré aux Special Education Needs learners augmentera, passant de Rs 562 millions à Rs 619 millions.

Dans le domaine de la santé, 15 psychologues supplémentaires seront recrutés dans les hôpitaux afin d'offrir un meilleur accompagnement aux enfants souffrant de dyslexie et de troubles similaires. Les visites médicales à domicile, actuellement réservées aux personnes âgées de 90 ans et plus, seront étendues aux personnes de 85 ans et plus. Les personnes âgées de 80 ans et plus pourront aussi bénéficier, sur demande, d'une visite mensuelle d'un travailleur social afin d'assurer un suivi de leur bien-être. Une centaine de jeunes seront formés sur trois ans pour soutenir ce programme.

Les familles bénéficieront également de nouvelles mesures. Le congé maternité sera porté à 12 mois : les six premiers mois seront rémunérés à plein salaire et les six mois suivants seront optionnels avec un demi-salaire. Le congé paternité passera, lui, de quatre à six semaines. De plus, lorsqu'un jour férié tombera un dimanche, le lundi suivant sera automatiquement décrété jour férié.

Le gouvernement prévoit également de renforcer la reconnaissance de la formation professionnelle avec l'introduction de deux nouvelles bourses destinées aux étudiants de la filière vocationnelle.