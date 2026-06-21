Ile Maurice: Consommation | Subventions élargies - De nouveaux produits essentiels concernés dès le 1eᣴ juillet

Dans un contexte économique marqué par la pression sur les prix et les ménages, le gouvernement veut répondre directement à la hausse du coût de la vie, tout en préparant une transformation structurelle de l'économie.

Au centre des annonces figure le dispositif Purchasing Power Shield, présenté comme un mécanisme d'intervention directe de l'État sur le marché. La State Trading Corporation (STC) sera chargée d'acheter des produits essentiels en gros afin de réduire les coûts d'approvisionnement. Ces produits seront ensuite revendus à travers le pays avec des marges bénéficiaires plafonnées, entraînant une baisse notable des prix sur un large panier de biens de première nécessité.

Dans cette logique de soutien immédiat aux consommateurs, le gouvernement injecte Rs 2 milliards supplémentaires dans le Price Stabilisation Fund, portant son enveloppe totale à Rs 10 milliards. Plusieurs subventions alimentaires sont également prolongées et élargies, incluant des produits de base comme le corned mutton, le corned beef, le thon en conserve, les aliments pour bébés, les macaronis, les lentilles, les haricots rouges et divers produits transformés. Ces nouveaux prix entreront en vigueur dès le 1eᣴ juillet.

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Sur le plan réglementaire, un ensemble de mesures vise à encadrer plus strictement les pratiques commerciales. Une nouvelle loi sera introduite pour lutter contre les prix abusifs et définir un cadre clair pour les importations parallèles. Le gouvernement prévoit aussi une révision du secteur de la distribution, touchant les foires commerciales, les centres commerciaux et les activités des marchands ambulants. Un e-commerce Bill viendra, par ailleurs, structurer et moderniser le commerce en ligne.

Le second grand axe du budget concerne la sécurité alimentaire à long terme à travers le programme 25by35 Food Security. L'objectif est de permettre de produire localement au moins 25 % des besoins alimentaires du pays d'ici 2035, en réduisant sa dépendance aux importations et aux intrants étrangers. Cette stratégie est présentée comme une réponse à un risque jugé «existentiel» pour le pays.

Pour concrétiser cette ambition, plusieurs réformes sont prévues. Le cadre légal du Food and Agricultural Research and Extension Institute sera renforcé afin de piloter le programme de manière cohérente. Un Food Security and Nutrition Bill sera introduit, tandis que le contract farming sera encouragé. Le gouvernement prévoit également de doubler les terres agricoles dédiées à la production alimentaire pour atteindre 25 000 arpents d'ici 2035, tout en accélérant le recrutement de travailleurs étrangers dans le secteur agricole.

La STC investira également dans la création d'une National Food Reserve Storage Facility, destinée à renforcer les stocks stratégiques de produits essentiels comme les céréales et les légumineuses. Les droits d'accise sur le tabac et les boissons alcoolisées fortes augmenteront de 10 %, tandis que ceux sur les liqueurs seront réajustés. En revanche, aucune hausse prévue sur le vin et la bière. La taxe sur le sucre passe de 12 à 15 sous par gramme et sera étendue à plusieurs produits sucrés à partir d'octobre.

Suttyhudeo Tengur, président de l'association pour la protection de l'environnement et des consommateurs : «J'accorde au budget la note de 7,5 sur 10»

«Le Budget 2026-2027 mérite une note de 7,5 sur 10. Le renforcement de la protection du pouvoir d'achat est une annonce importante. Le gouvernement prévoit d'allouer Rs 2 milliards supplémentaires au Fonds de stabilisation des prix et d'étendre les subventions à plusieurs produits essentiels. Cela devrait apporter un soulagement immédiat aux ménages. La décision de la STC d'acheter en gros des produits essentiels et de les vendre avec des marges plafonnées devrait contribuer à réduire les prix au détail et à renforcer la concurrence sur le marché.

L'introduction d'une législation contre les prix abusifs et d'un cadre pour les importations parallèles répond à des revendications de longue date des associations de consommateurs. Cela pourrait aider à faire baisser les prix des produits pharmaceutiques et des biens importés. Le budget n'introduit pas d'augmentation générale de la TVA ni des impôts directs, ce qui est positif pour les consommateurs déjà confrontés au coût de la vie élevé.»