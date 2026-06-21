Afrique: Groupe D - Les Américains s'imposent face aux Socceroos (2-0) et se qualifient pour les 16eᣵ de finale

Les États-Unis ont fait un pas de géant vers la première place de leur groupe de Coupe du monde en battant l'Australie 2-0, grâce à une performance dominante et pleine d'énergie devant un public en délire et à guichets fermés à Seattle.

Avec deux victoires consécutives en Coupe du monde pour la première fois depuis 1930, les États-Unis ont validé leur billet pour les seizièmes de finale. Ils seront officiellement sacrés vainqueurs du groupe si la Turquie ne parvient pas à battre le Paraguay plus tard aujourd'hui. Bien qu'ils puissent théoriquement encore finir troisièmes, ils seraient alors qualifiés parmi les huit meilleurs troisièmes.

Privés de leur joueur clé Christian Pulisic, touché au mollet, les co-organisateurs du tournoi ont fait subir une immense pression à l'Australie en première mi-temps, ce qui s'est concrétisé par deux buts.

À la 11e minute, le défenseur australien Cameron Burgess a malencontreusement poussé le ballon dans son propre but après une accélération de l'attaquant américain Folarin Balogun jusqu'à la ligne de fond suivie d'un centre fort devant la cage.

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L'équipe de Mauricio Pochettino a doublé la mise quelques minutes avant la pause : Alex Freeman, le plus prompt à réagir sur une frappe déviée de Sergiño Dest, a trompé le gardien australien Patrick Beach de la tête. D'abord refusé pour hors-jeu, le but a finalement été accordé après intervention de l'assistance vidéo (VAR).

Auteur d'un doublé lors de la victoire 4-1 des États-Unis contre le Paraguay lors de la première journée, Balogun s'est de nouveau illustré, malgré une occasion manquée en début de seconde période alors qu'il se présentait seul face au but.

De leur côté, les Australiens n'ont pratiquement jamais été dangereux, hormis sur une frappe à ras de terre de Mohamed Touré captée après seulement 40 secondes de jeu. Les Socceroos ont toutefois montré un meilleur visage en seconde période après l'entrée en jeu de Nestory Irankunda à la pause.

Le jeune joueur de 20 ans, écarté de manière surprenante du onze de départ alors qu'il avait marqué lors de la victoire 2-0 contre la Turquie, a prouvé sa dangerosité en débordant sur l'aile avant de centrer pour Cristian Volpato, dont la tentative a s'est envolée au-dessus de la barre.

L'intensité du pressing américain a logiquement baissé au fil des minutes, mais le capitaine australien Harry Souttar n'a pas réussi à concrétiser une opportunité de la tête à la suite d'un coup franc.

S'ils terminent en tête du groupe D, les États-Unis affronteront l'un des meilleurs troisièmes lors des seizièmes de finale.