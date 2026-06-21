Afrique: Groupe C - Le Brésil se qualifie, Haïti éliminé (3-0) !

Dans la foulée de la courte victoire du Maroc face à l'Écosse (1-0), le Groupe C offrait une affiche déséquilibrée sur le papier entre le Brésil et Haïti. Tenu en échec par les Marocains lors de la première journée (1-1), le Brésil se devait de réagir. Pour l'occasion, Carlo Ancelotti opérait quelques ajustements tactiques en titularisant Danilo sur le flanc droit de la défense et en confiant la pointe de l'attaque à Matheus Cunha, préféré à Igor Thiago. Côté haïtien, l'objectif était clair : verrouiller derrière avec l'intégration de Jean-Kevin Duverne dans une défense renforcée, tout en misant sur la vitesse de Josué Casimir en contre, aligné à la place de Wilson Isidor.

Le réalisme de Matheus Cunha débloque la Seleção

Face à un bloc haïtien parfaitement organisé, les Brésiliens ont d'abord peiné à développer leur jeu collectif, s'en remettant principalement à des fulgurances individuelles. C'est sur l'une d'elles que Raphinha a cru ouvrir le score à la 12e minute, idéalement servi dans le dos de la défense par Bruno Guimarães, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Peu inspiré, l'ailier du FC Barcelone manquait une nouvelle opportunité dix minutes plus tard en croisant trop son ballon piqué face à Johny Placide (22e).

La libération est finalement venue de la troisième tentative. Sur une frappe de Vinicius Junior repoussée par le portier des Grenadiers, le défenseur haïtien Hannes Delcroix tentait de dégager en catastrophe, mais le ballon contrait Matheus Cunha pour finir sa course au fond des filets (1-0, 23e).

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Le break avant la pause

Contre toute attente, malgré l'ouverture du score, la Seleção a traversé une zone de turbulences en reculant sur le terrain. Malheureusement pour eux, les Haïtiens n'ont pas su concrétiser ce temps fort. Un manque d'efficacité immédiatement puni par l'inévitable Matheus Cunha : idéalement lancé par Vinicius Junior, l'attaquant brésilien s'offrait un doublé en ajustant Placide avec sang-froid (2-0, 36e).

Dès lors en pleine confiance, le Brésil a définitivement plié la rencontre juste avant le retour aux vestiaires. Sur une superbe ouverture en profondeur signée Lucas Paqueta, Vinicius Junior faisait parler sa vitesse avant de tromper le gardien d'un tir croisé imparable (3-0, 45e+3).

Une seconde période en gestion, Haïti quitte le Mondial

Fort de ce matelas de trois buts, le Brésil est revenu des vestiaires avec un visage beaucoup plus attentiste. En face, les Grenadiers en ont profité pour jouer plus haut sur le terrain, éteignant une grande partie des velléités offensives brésiliennes. Haïti est même passé tout près de réduire l'écart à la 63e minute sur un corner repris au premier poteau par Ricardo Adé, mais Alisson Becker s'est fendu d'un arrêt réflexe impeccable sur sa ligne. Dans la foulée, Jean-Kevin Duverne tentait sa chance, mais sa frappe fuyait le cadre (65e).

Secoué, le Brésil a fini par réagir. Entré en cours de jeu, Gabriel Martinelli a fait trembler le stade en fracassant la barre transversale d'une lourde frappe (68e), avant que le jeune crack Endrick ne se voie lui aussi refuser un but pour un hors-jeu positionnel (78e).

Grâce à ce succès net (3-0), le Brésil s'empare de la tête du groupe C à la différence de buts devant le Maroc. De son côté, avec deux défaites en deux matchs, Haïti devient officiellement la toute première nation éliminée de cette Coupe du Monde 2026.