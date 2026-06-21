Afrique: Groupe C - Le Maroc assure l'essentiel face à l'Écosse (1-0) et frôle la qualification

La deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, lancée ce jeudi, continue de tenir toutes ses promesses. Dans le groupe C, l'Écosse et le Maroc s'affrontaient avec un objectif clair : décrocher une victoire synonyme de qualification quasi assurée pour les seizièmes de finale.

Forts de leur succès initial face à Haïti (1-0), les Écossais de la Tartan Army s'avançaient dans un système ultra-compact en 5-4-1, emmenés par le duo McTominay-Ferguson dans l'entrejeu, Christie et McGinn sur les ailes, et Ché Adams seul en pointe. Côté marocain, après un excellent nul décroché contre le Brésil (1-1), Walid Regragui alignait le même onze, misant sur un milieu renforcé où Diaz, Ounahi et El Khannouss étaient chargés de soutenir l'attaquant Ismaël Saibari.

L'éclair de Saibari d'entrée de jeu

Il ne fallait pas arriver en retard dans les tribunes. Dès la 2e minute de jeu, sur un ballon distillé par Brahim Diaz à l'entrée de la surface côté droit, Ismaël Saibari décochait un missile téléguidé en pleine lucarne gauche, ne laissant aucune chance à Angus Gunn (1-0, 2e).

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Cette entame idéale a totalement libéré des Marocains survoltés, qui ont multiplié les occasions pour faire le break. Saibari est d'abord passé tout près de couper un centre millimétré d'Ounahi (10e), avant qu'Achraf Hakimi ne bute sur le portier écossais (18e). Juste avant la demi-heure de jeu, Neil El Aynaoui, idéalement servi en retrait par Diaz, manquait le cadre (30e), illustrant un manque de réalisme persistant qui allait finir par crisper les débats.

Une domination stérile et des frayeurs avant la pause

Parfaitement décalé par Saibari et absolument seul sur la gauche de la surface, Bilal El Khannouss ratait complètement sa tentative qui s'envolait dans les travées (36e). Inexistante jusque-là, l'Écosse a profité de ce manque de justesse adverse pour se réveiller juste avant le repos. Les Lions de l'Atlas ont alors frôlé la correctionnelle : la reprise à bout portant de John McGinn rasait le montant droit de Yassine Bounou (45e+2), tandis que la frappe lourde de Kieran Tierney était contrée in extremis par la défense (45e+3).

Au retour des vestiaires, le Maroc a repris sa marche avant. À la 50e minute, Saibari voyait sa lourde frappe s'écraser sur la barre transversale, avant que Bilal El Khannouss ne bute sur un arrêt réflexe d'Angus Gunn, impeccable sur sa ligne après une tentative de tête (52e).

Une fin de match sous gestion

Au bord de la rupture, l'Écosse est parvenue à rester en vie, bien aidée par un nouveau tir dangereux d'Hakimi qui fuyait le cadre (62e). Malgré la nette supériorité marocaine, la Tartan Army s'est offert quelques rares cartouches, à l'image d'une frappe de Ryan Christie passant au-dessus (64e).

En fin de rencontre, les Marocains sont entrés dans une phase de gestion pure. Face à des Écossais plus entreprenants mais cruellement brouillons dans le dernier geste, la défense des Lions a tenu bon, malgré une ultime frayeur sur une frappe de Scott McTominay déviée de justesse dans le petit filet (84e).

Grâce à ce succès pragmatique (1-0), le Maroc s'empare provisoirement de la tête du groupe C avec 4 points, en attendant le dénouement de l'autre affiche du groupe entre le Brésil et Haïti.