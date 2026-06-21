Congo-Brazzaville: 65e anniversaire des FAC - La Zone militaire de défense n°1 annonce les couleurs

Prélude à la célébration des 65 ans des Forces armées congolaises (FAC) et de la gendarmerie nationale, une cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs, patronnée par le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Cebert Iboko Onanga, a été organisée le 18 juin par la nouveau commandant de la Zone militaire de défense n°1 (ZMD1), le colonel-major Auvey Fred Aimé Nianga.

Erigé en mémoire des frères d'arme tombés au champ d'honneur, le Soldat de la paix se dresse au centre de l'ex rond-point Germaine-Pemba, devenu la place éponyme. Moment de recueillement solennel devant cette stèle, symbole de la bravoure, d'abnégation, de sacrifice suprême et de l'engagement loyal du service à la nation agissante et reconnaissante, la pose de la gerbe de fleurs est intervenue après la revue des troupes par le nouveau commandant de la ZMD1.

S'exprimant en son nom, le commandant Ponce Brunel Bayeni a indiqué : " Aujourd'hui nous rendons hommage à tous ces héros qui nous ont précèdés dans l'au-delà mais demeurent pourtant présents parmi nous". Il a ajouté :"La stèle du Soldat de la paix n'est pas singulièrement une figure de pierre, elle est aussi le reflet de nos aspirations, de notre combat et de la fragilité de nos vies. C'est pourquoi ce recueillement simple mais solennel nous rappelle que l'oubli serait une trahison sacerdotale car derrière chaque victoire de la paix recherchée dans notre pays se trouvent des vies humaines et des destins entiers brisés".

Notons que Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou; Evelyne Tchitchelle, maire de la ville, présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire; et Alexandre Mabiala, président du Conseil départemental du Kouilou, ont aussi pris part à la cérémonie, première activité officielle organisée par le colonel-major Auvey Fred Aimé Nianga après sa prise de commandement le 13 juin dernier. Au terme de la cérémonie le colonel-major a exprimé sa gratitude vis à vis de ces autorités qui y ont pris part.

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Précisons que les festivités du 65e anniversaire des FAC et de la gendarmerie nationale se dérouleront le 22 juin prochain.