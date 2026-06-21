Congo-Brazzaville: Patronat congolais - Dieudonné Ndinga Moukala élu à la tête d'UniCongo pour quatre ans

Réunis en assemblée générale élective le 19 juin à Pointe-Noire, les membres de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UniCongo) ont porté à leur tête Dieudonné Ndinga Moukala pour un mandat de quatre ans.

Élu à l'unanimité, le directeur général des Mutuelles congolaises d'épargne et de crédit (Mucodec) succède à Michel Djombo, récemment nommé ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé.

Unique candidat en lice, le directeur général des Mucodec a été plébiscité par les membres d'UniCongo qui ont opté pour un vote à main levée afin de consacrer le consensus autour de sa candidature. Le nouveau bureau est composé de Dieudonné Ndinga Moukala à la présidence, de Christophe Pujalte au poste de premier vice-président, de Moïse Kokoto comme deuxième vice-président et de Bourcelie Ampion en qualité de trésorière générale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouveau président entend poursuivre les réformes engagées tout en renforçant le rôle du secteur privé dans le développement économique du Congo. Dans son premier discours à la tête de l'organisation patronale, Dieudonné Ndinga Moukala a exprimé sa gratitude envers les adhérents pour la confiance placée en lui et en son équipe. « La confiance que vous venez d'accorder au nouveau bureau que j'ai l'honneur de présider n'est pas un privilège.

C'est une mission que je reçois avec humilité et que j'assume avec détermination », a-t-il déclaré. Il a rendu hommage à son prédécesseur, Michel Djombo, saluant le travail accompli durant son mandat à la tête de l'organisation. « Vous nous laissez des acquis solides, une voix respectée et une maison debout », a-t-il martelé.

Placée sous le signe de la continuité, cette nouvelle mandature entend toutefois insuffler une dynamique nouvelle au sein du patronat congolais. Dieudonné Ndinga Moukala a ainsi présenté les trois actions prioritaires, celles de renforcer la représentation et le plaidoyer du secteur privé auprès des pouvoirs publics, d'améliorer le climat des affaires et de favoriser davantage de synergies entre les entreprises membres. Selon lui, le secteur privé doit jouer un rôle moteur dans la transformation économique du pays. Il a insisté, enfin, sur la nécessité de défendre les préoccupations des entreprises concernant la fiscalité, les coûts des facteurs de production, la sécurité juridique ainsi que la prévisibilité du cadre réglementaire.

Présent à cette assemblée générale, Michel Djombo a salué une transition qu'il qualifie de sereine et consensuelle. Pour celui qui dirige désormais le ministère du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, l'organisation patronale a profondément évolué au cours des dernières années. « Aujourd'hui, UniCongo s'est repositionnée comme un acteur central du dialogue public-privé et du débat socio-économique national », a-t-il estimé.

Le président sortant a invité le nouveau bureau à poursuivre les efforts engagés pour faire de l'organisation une véritable force de proposition auprès des pouvoirs publics. Il s'est dit confiant dans les capacités de son successeur à relever les défis du secteur privé congolais. Michel Djombo a également promis son soutien depuis le gouvernement pour accompagner les projets portés par l'organisation patronale, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Il a cité en exemple le chantier de relance du Centre de formation et d'apprentissage des métiers de la maintenance industrielle, un projet qu'il souhaite voir se poursuivre en collaboration avec UniCongo.