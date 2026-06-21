Congo-Brazzaville: Journée de l'enfant africain - Plus de 5200 enfants vivraient en situation de rue au Congo

Le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper), dans le cadre du projet "Accompagnement et renforcement des capacités et actions dédiées aux enfants en situation de rue (Arcade)" porté par la Fondation Apprentis d'Auteuil international (FAAI), en collaboration avec l'Agence française de développement (AFD), a publié, le 17 juin à Brazzaville, l'étude socio-anthropologique sur les enfants en situation de rue en République du Congo, à la faveur de la célébration de la Journée de l'enfant africain.

Le décryptage de l'étude met en lumière une réalité préoccupante : plus de 5200 enfants vivraient aujourd'hui en situation de rue au Congo, et les capacités de prise en charge demeurent limitées. L'étude a été rendue publique afin de contribuer au renforcement de la protection des enfants en situation de rue par la diffusion des résultats et la mobilisation des acteurs.

Au Congo, les lois en faveur des enfants de rue existent, mais leur application pose problème à cause du manque de textes. Il est question d'accélérer l'application de ces lois pour parvenir à réduire l'ampleur de ce phénomène. Un recensement national de ces enfants doit aussi être fait.

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Il est donc question de mettre fin aux violences et aux stigmatisations dont sont victimes ces enfants au moyen des séances de sensibilisation et d'éducation, soit au niveau des leaders religieux ou encore communautaires. Les familles doivent être soutenues et ne pas attendre que les enfants soient dans la rue pour intervenir.

Des moyens financiers doivent être donnés aux centres d'accueil pour qu'ils arrivent, en même temps, à répondre aux urgences sociales. Une brigade de police spécialisée est à créer pour l'application de la loi de 2010, portant sur la protection de l'enfant au Congo. Les budgets actuels du ministère doivent être mutipliés par trois pour qu'il arrive à son tour à répondre à cette préoccupation.

La question des enfants en situation de rue se pose aujourd' hui avec acuité sur l'échelle planétaire. Au Congo, il y a quand même des centres d'accueil, des formations professionnelles à leur bénéfice ainsi qu'un renforcement de la médiation entre la famille et les institutions ou encore les centres d'accueil.

Selon les données issues du Plan national d'action sociale de 2023 à 2026, l'on compte environ 5200 enfants en situation de rue. En vingt ans, notamment de 2003 à 2023, leur nombre a triplé. Ces statistiques ne prennent pas en compte les localités secondaires des départements de la Bouenza, de la Likouala, du Niari et de la Nkéni-Alima.

Sur le profil des enfants en situation de rue, l'étude a montré que 82% ont subi des violences dans leur famille, 30% ont perdu au moins un parent, 21% sont orphelins des deux parents, 17% ont quitté la famille pour leur indépendance et 13% sont victimes de la traite des enfants, 62% veulent sortir de la rue et enfin 67% gardent un lien avec leur famille.

L'Unicef et d'autres institutions estiment à environ 120 millions d'enfants de rue à travers le monde, trente millions en Afrique, trente millions en Asie et soixante millions en Amérique du Sud. Ce phénomène n'épargne pas la République du Congo qui dénombre 1900 enfants dans les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire, à en croire les recensements réalisés en 2003 par l'IRC et ses partenaires.