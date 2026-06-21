Algérie: L'ANIE appelle les candidats au respect des procédures et des formats d'affichage

ALGER — L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a appelé, vendredi dans un communiqué, les candidats aux élections législatives du 2 juillet prochain à respecter les procédures et les formats d'affichage de leurs candidatures, notamment la publication de la liste de tous les candidats sans exception et l'inclusion d'une photographie pour chacun d'eux.

"Suite aux irrégularités constatées par l'Autorité indépendante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, concernant les procédures d'affichage des candidatures dans les lieux publics prévus à cet effet et de garantir le principe d'équité et d'égalité des chances entre les candidats figurant sur une même liste et entre les différentes listes, l'Autorité indépendante appelle tous les candidats à respecter les procédures et les formats de publication de leurs candidatures, notamment la publication de la liste de tous les candidats sans exception et l'inclusion d'une photographie pour chacun d'eux", a souligné l'ANIE dans son communiqué.

Elle a ajouté que "tout manquement à ces procédures exposera ses auteurs aux dispositions de l'article 46 de l'Ordonnance n 21-01 du 26 Rajab 1442 AH (correspondant au 10 mars 2021), portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée".

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Cette mesure intervient, selon la même source, conformément au décret présidentiel n 26-145 du 16 Shawwal 1447 AH, correspondant au 4 avril 2026, convoquant me corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale populaire le jeudi 2 juillet 2026, et conformément aux dispositions de l'article 82 de l'ordonnance n 21-01 du 26 Rajab 1442 AH, correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative au système électoral, telle que modifiée et complétée.