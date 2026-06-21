Algérie: L'AAPI prend part aux assemblées annuelles de la BID

Alger — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a pris part, du 16 au 19 juin courant à Bakou (Azerbaïdjan), aux travaux des assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), qui se sont déroulés en présence de ministres, de responsables et de représentants d'institutions financières et de développement des pays membres, a indiqué vendredi un communiqué de l'Agence.

Organisée sous le slogan "l'intégration régionale : pour une prospérité durable", cette session a mis l'accent sur le renforcement de la coopération économique et de développement entre les Etats membres, le développement des mécanismes de financement islamique, outre l'appui aux projets d'investissement, aux infrastructures et à la transformation économique durable.

Siham Djedar, directrice à l'AAPI a pris part à cette session qui a été marquée par des séances-débats, notamment des forums sur l'investissement et le partenariat, des présentations consacrées aux opportunités d'investissement dans les pays membres, ainsi que des rencontres avec des investisseurs et des opérateurs économiques de différents secteurs, a précisé la même source.

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En marge des réunions, l'Agence a marqué sa présence à travers un stand d'exposition dédié à la présentation du climat des affaires en Algérie, et des réformes engagées par l'Etat en vue d'améliorer l'environnement de l'investissement, d'attirer les investissements étrangers et de promouvoir les partenariats qualitatifs.

Ces réunions annuelles du Groupe de la BID ont enregistré une large participation de représentants des 57 pays membres, outre des institutions internationales de financement, du secteur privé, d'experts et d'académiciens, ajoute le communiqué de l'Agence.