Algérie: Principales déclarations des animateurs de la campagne électorale à son 11e jour

ALGER — Législatives du 2 juillet : principales déclarations des animateurs de la campagne électorale à son 11e jour, vendredi (VERBATIM).

- Le président du Front El Moustakbal, Fatah Boutbig à Tlemcen: "le programme du parti repose sur la défense du pouvoir d'achat des citoyens, la consolidation des acquis sociaux, le soutien à l'investissement productif, la création d'emplois pour les jeunes ainsi que sur l'encouragement des start-up et des initiatives économiques".

- Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche à Oum El Bouaghi: "les candidats du FFS défendront, s'ils sont élus, de toutes leurs forces, les intérêts des citoyens, tout en s'engageant à transmettre et à répondre à leurs préoccupations au sein de l'Hémicycle".

- Le président du parti El Karama, Mohamed Daoui à Batna : "il est impératif de faire confiance aux candidats qui peuvent constituer une force de proposition au sein de l'Assemblée populaire nationale, et qui sont aptes à défendre les préoccupations des citoyens aux niveaux local et national".

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- Le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche à Tlemcen : "la participation massive aux prochaines élections législatives contribuera à la mise en place d'un Parlement à même de refléter les préoccupations des citoyens".

- Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz à Tizi-Ouzou : "les propositions portées par les candidats du parti sont en phase avec les aspirations de la société. J'appelle les citoyens à se rendre en masse aux urnes le 2 juillet prochain pour faire entendre leur voix".

- La présidente de Tajamoue Amel Jazaïr (TAJ), Fatma-Zohra Zerouati à Aïn Temouchent : "Tajamoue Amel Jazaïr place la famille au coeur de son programme et oeuvre à lui apporter tout le soutien nécessaire, afin qu'elle demeure ce creuset où se forment les générations de demain".

- Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam à Jijel : "la formation politique du parti a présenté des candidats issus de différentes catégories de la société, possédant les compétences requises en matière de performance parlementaire, tant en termes de législation que de transmission et de défense des préoccupations des citoyens aux niveaux local et national."

- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mounder Bouden à Mila : "Le RND compte sur la composition du prochain parlement en raison du renforcement des chances de la jeunesse d'obtenir des sièges à l'Assemblée populaire nationale".

- Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif à Khenchela : "Le programme du parti repose sur la consécration d'un développement équilibré entre les différentes wilayas du pays et sur le renforcement du décollage permettant à l'Etat de poursuivre la préservation de son histoire, son authenticité et le renforcement de sa présence sur tous les plans".

- Le président du parti de la Liberté et de la Justice (PLJ), Djamel Benziadi à Djelfa : "Les prochaines élections législatives constituent une opportunité pour choisir des compétences et des élites à même de traduire les préoccupations des citoyens au Parlement".

- La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune à Alger: "Le Parti des travailleurs s'engage à porter les préoccupations des citoyens au sein de l'Assemblée populaire nationale, si la confiance est accordée à ses candidats".