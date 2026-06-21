Algérie: Les candidats réitèrent leur appel à une participation massive pour consolider les acquis réalisés

ALGER — Les responsables des partis politiques en lice pour les législatives du 2 juillet prochain ont mis l'accent, vendredi, à l'occasion du 11e jour de la campagne électorale, sur la nécessité d'une participation massive au scrutin pour soutenir le processus de développement local et contribuer à la préservation des acquis dans divers secteurs.

A Batna, le président du parti El Karama, Mohamed Daoui, a appelé les citoyens, particulièrement les jeunes, à participer en force aux prochaines législatives, qualifiant ce rendez-vous électoral d'"outil d'ancrage de la pratique démocratique et de soutien aux efforts de développement".

De son côté, le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a exhorté, depuis Oum El Bouaghi, les électeurs à soutenir les candidats de son parti, affirmant qu'ils s'engagent à défendre les intérêts des citoyens et à porter leurs préoccupations au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN).

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A Tlemcen, le président du Front El Moustakbal, Fatah Boutbig, a qualifié les législatives du 2 juillet de "grand rendez-vous national" contribuant à façonner l'avenir de l'Algérie et à consolider la solidité de ses institutions. Il a souligné qu'un taux de participation élevé permettrait de renforcer la représentativité du futur Parlement et sa capacité à exprimer les préoccupations des citoyens.

Dans la wilaya de Mascara, les candidats aux législatives ont poursuivi leurs activités de proximité en direction de la jeunesse, considérée comme stratégique pour l'avenir du pays. Les rencontres organisées dans plusieurs communes ont permis aux jeunes d'exprimer leurs préoccupations, notamment en matière d'emploi, de développement local et d'investissement.

Depuis Khenchela, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a estimé que les prochaines législatives constituent une occasion de renforcer la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat. Il a également présenté les grandes lignes du programme de son parti, axé sur un développement équilibré entre les différentes wilayas et la poursuite de l'édification nationale.

A Alger, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a privilégié le contact direct avec les citoyens lors d'une rencontre de proximité organisée dans la commune de Sidi Moussa. Elle a insisté sur l'importance de l'écoute des préoccupations des citoyens et a réaffirmé l'engagement de son parti à les porter à l'APN en cas d'élection de ses candidats.

Dans la wilaya de Tlemcen, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaibèche, a appelé les électeurs à participer massivement aux législatives afin de contribuer à l'émergence d'un Parlement reflétant les attentes et les préoccupations de la population. Il a souligné que le programme de son parti accorde une place importante aux préoccupations de la jeunesse et à la promotion du développement durable.

Pour sa part, la présidente du parti Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ), Fatma-Zohra Zerouati, a mis en avant l'importance de préserver un environnement social stable pour les jeunes générations et de concilier valorisation des ressources naturelles, création d'emplois et développement durable. Elle a également considéré les législatives du 2 juillet comme une étape importante pour renforcer la contribution des citoyens à l'effort d'édification nationale.

De son côté, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a estimé, dans la commune d'Amira Arrès (Mila), que les prochaines législatives constituent "le pilier du renforcement de la stabilité des institutions de l'Etat".

M. Bouden qui animait plusieurs activités dans la wilaya de Mila, a insisté sur le fait que ce scrutin est "d'autant plus important qu'il constitue un pilier supplémentaire garantissant la continuité et la stabilité des institutions de l'Etat".

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz, a appelé la population à se rendre en masse aux urnes le jour du scrutin.

Le responsable politique a affirmé que les propositions portées par les candidats de son parti sont en phase avec les aspirations de la société.

De Biskra, le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Dhouibi, a estimé, jeudi soir, que le programme de son parti propose "une vision basée sur le renforcement du développement local et le soutien au processus de construction de l'économie nationale".

M. Dhouibi a déclaré que "le programme électoral de sa formation politique repose sur des piliers permettant de poursuivre le renforcement des institutions élues de manière à servir le développement global et à soutenir le processus de construction de l'économie nationale".