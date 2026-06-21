Algérie: Une occasion pour consolider les institutions de l'Etat

MEDEA — Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a affirmé, vendredi à Ksar-El-Boukhari, que le scrutin du 2 juillet "ne se limite pas à une simple compétition, mais il est une occasion pour consolider les institutions de l'Etat et élire un parlement fort".

S'exprimant lors d'un meeting au complexe sportif du chef-lieu de la wilaya nouvellement créée de Ksar-El-Boukhari, au 11e jour de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, le SG du FLN a indiqué que sa formation politique "ne considère pas les législatives comme une simple compétition politique pour décrocher des sièges à l'Assemblée populaire nationale, mais une occasion pour consolider davantage les institutions de l'Etat et élire une Assemblée forte en mesure de contribuer à soutenir le processus de réformes et de développement économique".

M. Benmbarek a estimé que le FLN est porteur d'une vision et d'un projet global et cohérent qui donne la priorité à l'investissement, la création de la richesse et de l'emploi, et l'encouragement des initiatives.

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Il a souligné que tous les efforts "doivent se conjuguer pour se préparer à la bataille de l'avenir, celle du savoir, de l'économie, de l'innovation et la recherche technologique", appelant à cet égard, les citoyens à s'impliquer, à travers leur participation au scrutin du 2 juillet, dans la concrétisation de cet objectif.