Algérie: Hanoune anime une rencontre de proximité à Alger

19 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par tis Politiques

Alger — La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a animé, vendredi, une rencontre de proximité avec les citoyens de la commune de Sidi Moussa (Alger), dans le cadre du 11e jour de la campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet prochain.

Lors de cette rencontre, Mme Hanoune a échangé avec des citoyens de différentes catégories, notamment les jeunes, écoutant leurs préoccupations et aspirations, avant de mettre en avant l'importance de la prochaine échéance électorale, et de présenter le programme électoral avec lequel sa formation politique participe à ces élections législatives.

Elle a, par ailleurs, souligné l'importance des rencontres de proximité durant la campagne électorale afin de "s'enquérir de près des préoccupations des citoyens", assurant que le Parti des travailleurs "s'engage à porter ces préoccupations au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN)", si les candidats du PT venaient à obtenir la confiance des électeurs.

Au terme de la rencontre, Mme Hanoune a affirmé que son parti "salue les réalisations et les acquis accomplis et s'appuie sur ces derniers pour réclamer davantage de progrès".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.