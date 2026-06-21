Algérie: Hanoune anime une rencontre de proximité à Alger

Alger — La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a animé, vendredi, une rencontre de proximité avec les citoyens de la commune de Sidi Moussa (Alger), dans le cadre du 11e jour de la campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet prochain.

Lors de cette rencontre, Mme Hanoune a échangé avec des citoyens de différentes catégories, notamment les jeunes, écoutant leurs préoccupations et aspirations, avant de mettre en avant l'importance de la prochaine échéance électorale, et de présenter le programme électoral avec lequel sa formation politique participe à ces élections législatives.

Elle a, par ailleurs, souligné l'importance des rencontres de proximité durant la campagne électorale afin de "s'enquérir de près des préoccupations des citoyens", assurant que le Parti des travailleurs "s'engage à porter ces préoccupations au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN)", si les candidats du PT venaient à obtenir la confiance des électeurs.

Au terme de la rencontre, Mme Hanoune a affirmé que son parti "salue les réalisations et les acquis accomplis et s'appuie sur ces derniers pour réclamer davantage de progrès".